Gençlerin iş bulması için "1 senden 1 benden" uygulaması geliyor

15 Ocak 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gelişiminden ve büyümesinden, birtakım çevrelerin rahatsız olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, yüzde 11 seviyesinde büyüme oranlarına ulaşıldığını, 157 milyar liralık ihracat rekoru kırıldığını ve kapasite oranlarının en üst düzeylerde olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"İnşallah, önümüzdeki dönemde de çok önemli paketlerin hazırlığı içerisindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yılı çok yoğun çalışmalarla kapadık. Güzel de bir paketimizi, gençleri de öne koyan bir paket, istihdam paketi de açıkladık. Önümüzdeki döneme ilişkin de Türkiye'nin atılımını, Türkiye'nin yatırımlarının artmasını, büyümesini sürdürmesini, istikrarlı ekonomisinin daha da güçlenmesini sağlayacak çok güçlü adımlarımızı atmaya inşallah devam edeceğiz. Gençlerimiz geleceğimiz, hem partimiz için hem ülkemiz için. Şu anda dünya ülkelerine baktığımızda genç nüfuslarının gitgide azaldığını görüyoruz. Bizim en önemli, geleceğe dair ümidimiz ve fırsat penceremiz gençlerimiz, gençlerimizin geleceğe güçlü adımlarla gitmesi çok önemli."

"Taşeron çalışma gündemden kalkmış durumda"

Toplu sözleşme sürecini geride bıraktıklarını, uzun yıllardan bu yana AK Parti'nin taşeron konusuyla ilgili bir sözünün olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızdan şu anda artık taşeron çalışma gündemden kalkmış durumda. 12 ayın altında olan personel alımına dayalı ihaleler de dahil olmak üzere, belediyelerdeki kardeşlerimiz, ileride çok daha iyi anlaşılacak. Bundan sonra belediye şirketlerinde ve belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. Orada da personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesi artık yapılmayacak bundan sonra. 4/C konusu yılların sorunu, toplu sözleşme masamızın en önemli konusuydu. Bundan sonra 4/C diye bir çalışmamız artık ortada kalmadı. 4/B'ye kardeşlerimizi geçirdik. Yine mevsimlik geçici işçilerimizin 5 ay 29 gündü çalışma süreleri, 9 ay 29 güne kadar çalışma imkanlarıyla onların geleceğe daha da umutla bakmalarını sağlayıcı önemli bir adım attık."

"Güçlü istihdam alanları oluşturulmalı"

İşsizlik oranlarının daha da düşmesi için çok güçlü istihdam alanları oluşturmaları gerektiğini belirten Sarıeroğlu, "18-25 yaş grubundaki gençleri şu an Çalışma Bakanlığı olarak mercek altına almış durumdayız. Gençlerimizle toplantı yaptık, genç sivil toplum örgütlerimizle. Ben istişareye ve diyaloğa inanan birisiyim, gençlerle ilgili yapacağımız politikaların da bizlerin masa başında kalem, kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum. Bu anlamda bütün genç sivil toplum örgütlerimizi topladık. Onların görüşleri doğrultusunda gençlerimizle ilgili politikalarımızı oluşturduk." diye konuştu.

Sarıeroğlu, ilk defa başlattıkları "Kupon" projesine ilişkin, "Bundan genç kardeşlerimizin faydalanmasını istiyorum. Artık İŞKUR olarak biz mesleki eğitim kurslarını düzenlemeyi düşünmüyoruz. İşverenlerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verme imkanı sağlıyoruz. Gençlerimize de diyoruz ki, hangi alanda eğitim alıp kendini geliştirmek istiyorsan, bu konuyla ilgili biz sana güveniyoruz, gel bize başvur." ifadesini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, 18-25 yaşlarındaki gençlerin, 1 ve 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde daha fazla yer almalarıyla ilgili projeye de değinerek, "1 senden, 1 benden diye yeni bir teşvik uygulamasına başlıyoruz. Gençlerimizin daha güçlü şekilde buralarda yer alması için ilk defa bütün maaşını sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere İŞKUR'dan karşılamaya başlayacağız." açıklamasında bulundu. Sarıeroğlu, bilişim ve dijitalleşme alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık desteği 75 liraya çıkardıklarını dile getirdi.

Kongreye Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Kurtcan Çelebi ile teşkilat üyeleri de katıldı. ​

Kaynak: AA