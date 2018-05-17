'Geriye dönük teşvik'te süre daralıyor

17 Mayıs 2018

Son yıllarda reel sektöre sağlanan teşvikler ekonominin gündeminden düşmüyor. Buna rağmen çok sayıda şirket teşvikten haberdar olmuyor ya da son başvuru tarihini kaçırıyor. Bu nedenle şubat ayında 'geriye dönük teşvik ödemesi' düzenlemesi hayata geçirildi.

Bu düzenleme ile işverene geriye dönük 6 ay boyunca almadığı teşvikleri alabilmesi ya da teşvik değişikliğinde bulunabilmesi hakkı tanındı.

1 Nisan tarihi ile başvuruların kabul edildiği uygulamada son başvuru süresi 31 Mayıs... Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan işverenlerin teşvik hakkı yanacak.

"Muhasebeciler işin kolayına kaçmış"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önceki ay yaptığı açıklamada, devletin iş dünyasına sağladığı birçok teşviğin yeterince bilinmediğini dile getirmiş, geçmişe yönelik istihdam teşviklerinin alınması çağrısında bulunmuştu. Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz teşviki isteriz ama muhasebeciler, muhasebe müdürleri işin kolayına kaçmış, geçmişte nasılsa öyle ödüyorlar. Halbuki bir sürü teşvikimiz var. Türkiye’nin en kurumsal firmasının alacağı çıktı. Benim kendi şirketimin de alacağı çıktı, açık söyleyeyim. Tüm patronları ikaz ediyorum. Geçmişe yönelik istihdam teşviklerinden faydalanmak için mayıs sonuna kadar müracaat ettiniz ettiniz. Etmezseniz hakkınız yanıyor" şeklinde konuştu.