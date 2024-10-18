GİB'den 7 bin lirayı aşan ödemeler için banka zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişikliğe gitti. Düzenleme bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarda, banka, PTT veya aracı finansal kurumlarının kullanılması zorunlu oldu.

Örneğin, bir memur 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu ödemeyi banka kanalıyla yapılması gerekecek.

Tüketiciye en az 5 bin lira ceza

Alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemeleri elden yapanlara ödeme tutarının yüzde 10'u kadar ceza kesilecek. Nihai tüketicinin cezası 5 bin liradan az olmayacak. Tüketici 5 iş gün içinde kendi bildirirse, ceza kesilmeyecek.

Vergi tabanı genişleyecek

Böylece ekonomik aktiviteler vergi idareleri tarafından daha kolay takip edilecek ve vergi tabanı genişleyecek. Mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları ödemeler zorunluluk kapsamında olmayacak.