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Gıda ihracatçısı küresel krizlerin ikili kıskacında kaldı

Karadeniz’de artan gerilimler hammadde tedarikini zorlaştırırken navlun maliyetlerini artırıyor. Celal Kadooğlu, bu nedenle gıda ihracatçısının yeni pazarlara ulaşmada sıkıntı yaşadığını kaydetti.

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Gıda ihracatçısı küresel krizlerin ikili kıskacında kaldı

Güneydoğu Anadolu hubu­bat, bakliyat, yağlı tohum­lar ve mamulleri sektörü, küre­sel gıda ticaretinde hammadde tedariki ve lojistik maliyetleri­nin oluşturduğu ikili kıskaç al­tında yılın ilk 8 ayında yaklaşık 3 milyon ton ihracat gerçekleştir­di. Karadeniz havzasındaki ge­lişmelerin buğday, mısır ve arpa gibi temel hammaddelerin te­darikini, Hürmüz Boğazı ve Or­ta Doğu’daki jeopolitik risklerin ise deniz taşımacılığı maliyetle­rini artırdığı dönemde bölgenin sektörel ihracatı yüzde 6,6 arta­rak 2,5 milyar dolara ulaştı. Gü­neydoğu Anadolu, Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohum­lar ve mamulleri ihracatından aldığı yüzde 31’lik payla liderli­ğini korudu.

Ağustos ayında 274,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 8 aylık ihracatında yak­laşık 832 bin tonla makarna ilk sırada yer alırken, bunu 513 bin ton buğday unu ve 314 bin ton ayçiçek yağı izledi. Değer bazın­da en fazla gelir elde edilen ürün olan ayçiçek yağında ihracat yüzde 30 artışla 520,5 milyon do­lara yükseldi. İkinci sıradaki ma­karna ihracatı ise yüzde 13,2 ar­tarak 447,7 milyon dolara ulaştı.

Gıda ihracatçısı ikili baskı altında

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Baş­kanı Celal Kadooğlu, küresel gıda piyasalarının yılın son çeyreğinde iki ayrı baskıyla karşı karşıya olduğunu belirt­ti. Karadeniz havzasındaki ge­rilimler ve limanlardaki tıka­nıklıkların hammadde akışını sekteye uğrattığını ifade eden Kadooğlu, Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’daki jeopolitik risk­lerin de deniz taşımacılığında navlun maliyetlerini yükseltti­ğini söyledi.

İki gelişmenin üst üste gel­mesiyle sektörün hem uygun maliyetli hammaddeye erişim hem de üretilen ürünleri reka­betçi fiyatlarla hedef pazarlara ulaştırma açısından baskı altın­da kaldığını aktaran Kadooğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin sa­tış sezonunu öne çekerek arpa, mısır ve buğday stoklarını piya­saya sunmasının hammadde te­darikindeki endişeleri azalttığı­nı kaydetti.

ABD ve Afrika pazarında artış

Bölgenin pazar çeşitliliğinin küresel ticaretteki dalgalanma­lara karşı ihracatı destekledi­ğini belirten Kadooğlu, ABD’ye yapılan sektör ihracatının yüz­de 25,3 artarak 243,9 milyon do­lara ulaştığını bildirdi. Afrika’ya yönelik ihracatın da yüzde 25,4 arttığını ifade eden Kadooğlu, Cibuti, Somali, Sudan, Umman ve Nijer gibi pazarlardaki artış­lara dikkat çekti.

Sektörün en büyük pazarı olan Orta Doğu’ya ihracat 1 mil­yar doları aşarken, Afrika ülke­lerine 885 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştirildi. Kadooğlu, yılın son çeyreğinde ABD ve Af­rika başta olmak üzere uzak pa­zarlardaki ihracatın artırılması ve komşu ülkelere yönelik kara­yolu lojistik avantajının daha et­kin kullanılması için çalışacak­larını belirtti.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
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