Girişimci kadınların ‘2023 yıldızları’ ödüllendirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödülleri, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde TOBB’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ile ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında gerçekleştirilen törende; kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ alırken; en çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri, ihracatını en çok artıranlar ise Ak Celep ile Umdasch Madosan Raf Sistemleri firmaları oldu.

Azimle ve kararlılıkla yolunuza devam ettiniz

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, aklın ve başarının cinsiyetinin olamayacağına dikkat çekerek, kadının güçlü olması halinde toplumun ve ülkenin de güçlü olacağını söyledi. Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ikincisini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre yüzde 31 artış göstermiş.

Başvuru yapan kadın girişimcilerimizin, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1,5 kat hızlı büyüdüğü görüldü” diye konuştu. Yarışmaya başvuran şirketlerin yüzde 78’inin 55 farklı ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “İşte fırsat verilirse, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Sizler, 'yapamazsınız' diyeni dinlemediğiniz, lafa 'elinin hamuruyla' diye başlayanlara itiraz ettiğiniz, azimle ve kararlılıkla yolunuza devam ettiğiniz için başarılısınız’ ifadesini kullandı.

Amaç farkındalık oluşturmak

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise kadın girişimcilerin, sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yaptı.

Güçlü, yenilikçi ve lider kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını istediklerini ifade eden Öztürk, “İş dünyasında kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmada asıl hedefimiz, mesleğin cinsiyeti olmadığını göstermek” dedi.

Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına da vurgu yaparak, “Bu kutlu yıl, kadınların toplumumuzun her alanında daha etkin, daha güçlü ve daha özgür bir şekilde yer almasının simgesidir.

Kadın girişimcilerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Hep birlikte, kadın girişimcilerin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için çaba göstermeye devam edelim” diye konuştu.

Kimler ödül aldı?

Kadın istihdamını en çok artıran şirket

1.Gürmen Giyim

2.Halsan Halı

3.Trakya Özel Sağlık Tesisleri

En çevre dostu kadın girişimci

Burpol Polimer Plastik

En çok dijitalleşen kadın girişimci

Elman Otomasyon Sistemleri

İhracatını en çok artıran kadın girişimci

Miktar: Ak Celep Pamuk Gıda

Oran: Umdasch Madosan Raf Sistemleri

En hızlı büyüyen kadın girişimci

1.Asya Entegre Atık Yönetimi

2.Patiswiss Çikolata Gıda

3.Batı Plus Tekstil

4.Harga İnşaat Turizm

5.Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon