Girişimci öğrencilere 200 milyon TL yatırım desteği

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

BAU Hub Invest çatısı altında, BAU’nun stratejik partneri olduğu yatırımcı teknoloji firmaları iş birliğiyle hayata geçirilecek program, 2026-2027 akademik yılıyla başlayacak.

Program kapsamında, BAU’nun 6 yıldır uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK BİGG, BİGG+, KOSGEB ve BUG Lab TEKMER programları dahilinde desteklenen girişimlere de ilgili yatırım programı modelleriyle, stratejik partner olan teknoloji firmaları tarafından yatırım yapılacak.

"Çocuklarımız daha fazla girişimci olmalı"

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yaptığı konuşmada üniversitelerin değişmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Artık insanımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın daha girişimci olmasını arzu ediyoruz. Tabii arzu etmekle bu olmuyor, adım atmak lazım. Biz de bu yatırım platformuyla iki yılda 200 milyon liraya kadar yatırım desteğini taahhüt ediyoruz."

Öğrencilere de seslenen Enver Yücel, iş arayan değil, işini kuran girişimci gençler olmalarını önerdi.

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise BAU Hub Invest Yatırım Programı'nın üniversitenin girişimcilik vizyonunda yeni bir dönemi temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün girişimcilik ekosisteminin en önemli ihtiyaçlarından biri, nitelikli girişimlerin doğru zamanda, doğru yatırım mekanizmalarıyla buluşabilmesidir. Biz de yıllar içinde oluşturduğumuz deneyimi, güçlü iş birliklerimizi ve girişimcilik altyapımızı bu ihtiyaca cevap verecek yeni bir aşamaya taşıyoruz. Bu bağlamda BAU Hub Invest Yatırım Programı ile öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin iş fikirlerini sadece eğitim ve mentorlukla değil, yatırım süreçleriyle de destekleyen bütüncül bir platform sunuyoruz."

Programla ilgili teknik bilgiler veren BAU Araştırma Dekanı Dr. Nil Girgin Kalıp ise şunları söyledi:

"Program aslında dört hatlı bir yatırım kolundan oluşacak. Başlangıçta özellikle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'na katılmış ve kabul almış tohum girişimler yer alacak. İkinci hatta, BİGG'den ikinci aşamaya geçmiş, yani BİGG+ isimli TÜBİTAK ikinci aşama desteğini almış girişimler bulunacak. Devamında KOSGEB destekli BUG Lab TEKMER çatısı altındaki erken aşama oyun girişimcileri ve son hat olarak da scale dediğimiz, artık tohum aşamasından daha büyük yatırım aşamasına geçmek üzere olan girişimlere dört kanaldan destek vermeyi planlıyoruz."