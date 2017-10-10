Girişimciler holdinglerin radarına girdi

Yenilikçi girişimcilerin yükselen başarılarına kayıtsız kalmayan bazı holdingler, cazip iş fikirlerinin hayat bulması için elini taşın altına koyuyor. Bazı holdingler, girişimcilere, fikirlerine destek için grup bünyesinde kurduğu yatırım şirketleri aracılığıyla bazıları da çeşitli fonlama platformlarıyla destek veriyor.

Kurumsallaşmış şirketlerin mentorluk, teknoloji, ürünü üretme, ticarileştirme, pazarlama, satış, yurt dışı bağlantıları, patent ve fon bulma gibi imkanlarından faydalanan girişimciler, kısa süre içerisinde gelişme gösterip hedeflerine ulaşabiliyor.

Koç Topluluğu'nun teknoloji yatırım şirketi İnventram'ın Genel Müdürü Cem Soysal, yatırım güçleriyle girişimciliği desteklediklerini belirterek, Türkiye'nin girişimcilerinin daha inovatif iş modelleri üretebileceğine inandıklarını söyledi.

Soysal, İnventram olarak bugüne kadar patent yatırımı, şirket yatırımı ve teknoloji ticarileştirme alanlarında 5 bin 600'ü aşkın proje başvurusu aldıklarını, kuruldukları günden bu yana 6 şirket yatırımı, 42 patent yatırımı, 9 teknoloji ticarileştirme ve 24 Preferred Partner iş ortaklığı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar yaptıkları yatırımlarda yüksek mühendislik teknolojileri ve inovasyona sahip olanların kendilerini cezbettiğini vurgulayan İnventram Genel Müdürü Soysal, "Projenin girişimcisi kimliğindeki insanların çok yüksek kalifikasyonları ve ortaya koydukları işlerin zor taklit edilebilir olması, yani yüksek giriş bariyeri içermesi bizim ilgi düzeyimizi hep artırdı. Derin teknolojik bilgi ve yaratıcılığın girişimcilik ruhu ve iş icraatı yatkınlığı ile birleştiği beyinler bizim radarımıza hemen giriyor." diye konuştu.

"Vestel Ventures olarak 9 şirkete yatırım yaptık, 6 şirketle görüşmelerimiz sürüyor"

Vestel Şirketler Grubu tarafından 2015'te kurulan yatırım şirketi Vestel Ventures'ın Genel Müdürü Metin Salt da girişimlerin, odaklandıkları konular ve çalışma şekilleri ile yaşamı özgürleştireceğine, verimliliği artıracağına ve yenilikçi tarzları ile fark yaratacaklarına inandıklarını ifade etti.

Salt, Vestel Ventures olarak girişimleri desteklemeyi ve destekledikleri girişimlerin ticari başarıya ulaşması için ihtiyaç duydukları desteği onlara vermeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Odaklandığımız yatırım alanları ise teknoloji kökenli, yeni iş modellerini deneyen, değişen yaşam biçimi içerisinde gelişebilecek tüm girişimler... Girişimcilere ulaşmak için Türkiye ve dünyadaki girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alıyoruz, düzenli olarak etkinliklere katılıyoruz, mentorluk desteği veriyoruz. Girişimcilerin doğrudan bize ulaşmaları için ise internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı aktif bir şekilde kullanıyoruz."

Girişimlerin değerlendirilmesi ve ortaklık anlaşmalarının imzalanmasının uzun süreçler sonrasında gerçekleştiğini ifade eden Salt, "Vestel Ventures olarak şimdiye kadar 9 şirkete yatırım yaptık. Değerlendirme sürecinde olan 6 şirketle görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırım yaptığımız şirketlere ihtiyaç duydukları ölçüde destek veriyoruz." dedi.

Buluşum 10 sosyal girişime can suyu oldu

Boyner Grup'un 2016'da kitlesel fonlama platformu olarak kurduğu Buluşum'un Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Alpay ise Buluşum'un sosyal girişimcilik ve stratejik bağışçılık ekosistemini geliştiren ve destekleyen bir platform olduğunu belirterek, dünyada sosyal girişimlere yönelen yetenek, enerji, kaynak, para ve ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Alpay, sosyal girişimlerin toplumsal gelişime ve değişime büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Buluşum'u Türkiye'de sosyal inovasyon ve bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sunmak için hazırladık. Boyner Grup'un fon desteği ve pazarlama gücüyle birleşen bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Verilen bilgiye göre, topluma fayda sağlayacak fikirlerin projeye dönüştürülerek hayata geçmesine destek olan Buluşum'da son bir yılda 8 sosyal girişimci toplam 10 proje için 375 bin TL kaynak sağladı. Böylece sosyal girişimciler, projelerini bir sonraki adıma taşıdı