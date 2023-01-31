GKN Otomotiv’de 10 yıldır iş kazası yaşanmadı

Ayşe KAYTAN UÇAK

GKN Otomotiv Eskişehir Genel Müdürü Serkan Özbayrak, 150 kişinin çalıştığı fabrikalarında 10 yıldır hiçbir iş kazasının yaşanmadığını belirterek, amaçlarının iş kazalarının önlenebilir olduğunu geniş kitlelere yaymak olduğunu söyledi. İş kazalarının Türkiye’nin kanayan yaralarından birisi olduğuna vurgu yapan Özbayrak, “Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerine göre, 2021 yılında 511 bin 84 iş kazası meydana geldi. Ayrıca istatistiklere göre bin 207 kişi meslek hastalığına yakalandı. Aynı yıl içerisinde gerçekleşen iş kazaları sonucunda maalesef bin 382 emekçi hayatını kaybetti. Yine binlerce çalışanın ailesi, sevdikleri iş kazalarının üzücü sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı” dedi.

"Kimsenin sevdikleri ağlamadı"

GKN Otomotiv Eskişehir olarak kayıp zamanlı kazasız 10 yılı başarıyla geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Özbayrak, şunları söyledi: “10 yıldır bu fabrikada kimsenin sevdikleri ağlamadı. 10 yıldır bizler işe geldiğimiz gibi döndük evlerimize, sevdiklerimize. Hepimizin ilk hedefi her an güvenli çalışmak oldu. Bizler bu fabrikada asla riskleri normalleştirmedik, kabullenmedik. Olması gerektiği gibi herkes için güvenli bir iş ortamı yarattık. İşveren olarak iş sağlığı ve güvenliğini önceliğimiz yaptık. Gerekirse işi durdurduk, en kullanışlı kişisel koruyucu donanımları seçtik. İnsan hayatı için yapılan harcamanın bir maliyet olmadığı bilinciyle hareket ettik. Süreçlerimizde kapsamlı güvenlik eğitim programlarımızı uyguladık, düzenli İSG toplantıları yaptık ve endüstri lideri güvenlik teknolojilerini uygulamaya aldık.”