Global e-ticarette rekabet için 'tescil' şart

Özellikle yurt dışına satış yapan e-ticaret platformlarında mağazası bulunan işletmeler içinse tescilin önemi daha da kritik. Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir işletmenin, markasını tescil ettirerek yurt dışındaki marka tekel avcılarına ve taklitçi fason üreticilere karşı rahatlıkla koruyabileceğine dikkat çekti.

Uluslararası pazarlara açılmanın ve tutunmanın artan rekabet koşullarıyla oldukça zorlaştığını, zaman ve maliyet gerektiğini belirten Yamankaradeniz, işletmelerin tescil yaptırarak markaları kadar emeklerini ve yatırımlarını da koruma altına alması gerektiğini belirtti.

“Hukuki işlemler kolaylaşıyor”

Yurt dışında marka tescilinin önemine değinen Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz; “Marka tescil belgesi olan işletmeler, bir yandan platform üzerinden kendi ürünlerinin başkaları tarafından izinsiz satışına karşı şikayet prosedürünü daha az maliyetli ve zamandan tasarruf ederek işletebilirken, diğer taraftan ilgili ülkelerde hukuki işlemleri kolaylıkla başlatabiliyor” dedi.

“Türkiye’de tescili olması yeterli değil”

Yamankaradeniz, “Bir markanın ürünleri e-ticaret satış platformu ile Almanya’ya, İngiltere’ye, Peru’ya, Singapur’a, Tanzanya’ya, birbirlerinden farklı birçok ülkeye gidiyor olabilir. Eğer bulunduğu ülkede tescili yoksa markanın taklit edilmesi veya isminin beğenilip başkasının tekeline alınması çok kolay. Tescil ile kötü niyetli kişilere karşı bariyer oluşturmak mümkün. Uluslararası marka tescili, küresel pazarda rekabet avantajı elde etmek için kritik bir adımdır. Markanın sürdürülebilir korumasını sağlamak amacıyla global marka izleme yapılmalıdır” diye konuştu.

“Gümrük koruma yoksa kopya ve sahte ürün var”

Marka tescilinden sonra gümrük korumanın da son derece önemli bir işlem kalemi olduğunu belirten Yamankaradeniz, “Gümrük koruma yapılmadığında, aynı veya benzer marka ismi bulunan ürünlerin kopyalanması ve sahtelerinin piyasaya sürülmesi riski artar ve bu ürünlerin ülkelere giriş/çıkışı engellenememektedir. Bu sahte ürünler genellikle kalite sorunlarına yol açar ve müşteri memnuniyetsizliği ile sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.