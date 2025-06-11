GM’den 4 milyar dolarlık sürpriz yatırım: Benzinli araç üretimine devam kararı

General Motors (GM), elektrikli araç (EV) talebindeki yavaşlamayı gerekçe göstererek benzinli araç üretimini artırma kararı aldı. ABD merkezli otomotiv devi, önümüzdeki iki yıl içinde Michigan, Kansas ve Tennessee eyaletlerindeki üç üretim tesisine toplamda 4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, 2027 yılının başında Michigan Orion Township'teki Orion Assembly tesisinde benzinle çalışan tam boy SUV ve hafif hizmet kamyonetlerinin üretimine başlanacağını belirtti. Bu tesiste daha önce elektrikli kamyonların üretiminin 2026’da başlaması planlanıyordu.

GM'nin bu strateji değişikliği, şirketin daha önce ilan ettiği 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durdurma hedefiyle çelişiyor. Bu karar, EV pazarındaki büyüme beklentilerinin yavaşlamasıyla birlikte, iç pazarda benzinli araçlara olan talebin hâlâ güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

General Motors’un açıklaması, otomobil üreticilerine ABD içinde üretimi artırmaları için çağrı yapan Beyaz Saray tarafından olumlu karşılandı. ABD yönetimi, ithal araçlara yüksek gümrük vergileri uygulayarak yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.

GM'den yapılan açıklamada, “Bu yatırımlar, müşteri taleplerini karşılamaya ve ABD’de otomotiv üretimini desteklemeye yönelik stratejik bir adımdır” denildi.

Uzmanlar, GM’nin bu kararının yalnızca elektrikli araç sektöründe değil, küresel otomotiv stratejilerinde de yeni bir döneme işaret edebileceğine dikkat çekiyor.