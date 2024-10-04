Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley... Bankacık devleri TCMB'nin ilk faiz indirimi tahminini öteledi

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 49.38'e gerileyerek 3 yıl sonra ilk kez politika faizinin altına düştü. Beklenmedik bu gerileme Merkez'İn faiz indirimine ilişkin tahminleri de değiştirdi.

Bankacılık devleri Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS, BBVA ve Barclays da peş peşe faiz indirimi beklentilerini erteledi.

Goldman Sachs faiz indirimi beklentisini ocak ayına öteledi

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB’nin ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini ocak ayına öteledi. Goldman Sachs ekonomistlerinin değerlendirmelerine göre banka 2024 için yıllık enflasyon tahminini yüzde 40'tan yüzde 44'e yükseltti.

Değerlendirmede, enflasyonun Merkez'in politika faizini düşürmesi için hâlâ çok yüksek olduğu belirtildi. Enflasyonda yavaşlama olmaması ve hanelerin satın alma gücündeki aşınmanın gelecek yıl enflasyonu yeniden yukarı çekebileceğine işaret edildi.

JPMorgan da faiz indirimi için ocak ayını işaret etti

JPMorgan da Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini kasım ayında yapacağını söylerken, beklentisini ocak ayına çekti. JPMorgan ekonomistleri ocak ayında Merkez'in faizi 250 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

Ekonomistler yıl sonu enflasyon beklentisini de yukarı yönlü güncelledi. Daha önce yıl sonu enflasyon için yüzde 42,5 öngörüsünde bulunan banka bu beklentisini yüzde 43,50 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 25'ten yüzde 25,50 seviyesine çıkarıldı.

Morgan Stanley: Kasımda faiz indirimi ihtimali zayıf

Morgan Stanley de eylül ayı enflasyon verisinin ardından TCMB'nin kasım ayında faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. Banka önceki tahmininde de faiz indirimlerinin 2025'te başlayacağını öngörmüştü.

Morgan Stanley ekonomistleri, enflasyon rakamlarının TCMB'nin tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını söyledi. Buna göre, ücret ve fiyat artışlarına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından, faiz indirimlerinin yeni yılda başlaması ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

UBS, BBVA ve Barclays beklentilerini paylaştı

İsviçre Bankası UBS ise eylül enflasyon verilerinin ardından Merkez'in kasımda faiz indirimlerine başlama ihtimalinin devam ettiğini ancak gevşemenin daha geç olabileceğini belirtti.

BBVA ise bir TCMB'nin ilk indirim beklentisini aralık ayına öteledi.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşeceğini öngören BBVA, bunun TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturacağına dikkat çekti. İlk faiz indiriminin aralık ayında olacağını düşünen banka, 250 baz puanlık indirimin ardından 2025'te kademeli indirimin devam edebileceğini belirtti.

Barclays de indirimin sonraki aylara ötelenebileceğine dikkat çekti.

Barclays'dan yapılan açıklamada, "Kasım ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ediyor. Ancak Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşirse Merkez Bankası ilk indirimi Aralık veya Ocak ayına öteleyebilir.” denildi.