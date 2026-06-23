Goldman Sachs ABD için resesyon beklentisini düşürdü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Goldman Sachs, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından ülkenin gelecek 12 aya ilişkin resesyon olasılığı tahminini yüzde 15 seviyesine indirdi. Kurumun başekonomisti Jan Hatzius, ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ve iş gücü piyasasının temel direncinin arttığını belirtti. Yüzde 15 seviyesi bankanın uzun vadeli normunu temsil ederken çatışma öncesindeki yüzde 20'lik tahminin altında kalıyor. Hatzius, düşen resesyon olasılığı oranını iş gücü piyasasında yaşanan iyileşmeye bağlıyor.

Düşen resesyon olasılığı büyüme tahminlerini yükseltti

Banka, resesyon olasılığı revizyonunun yanı sıra yılın ikinci yarısı için gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminini yüzde 2 seviyesine çıkardı. Yapay zeka patlaması, artan hisse senedi varlıkları ve güçlü sermaye harcamaları yoluyla ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Düşen benzin fiyatları da reel gelirlere olumlu bir ardışık etki yaratıyor. Hatzius, ikinci çeyrekteki yüksek vergi iadelerinin yarattığı canlanmanın zayıflamasıyla reel tüketici harcamaları büyümesinin yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını öngörüyor.

Banka, haziran ayında benzin fiyatlarındaki düşüşle birlikte mevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyatlarında doğrudan bir gerileme bekliyor. Kurum, çekirdek tüketici fiyat endeksi verisinin gelecek üç ay boyunca ortalama yüzde 0,17 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünü koruyor. Federal Açık Piyasa Komitesi Kevin Warsh başkanlığında beklentilerden daha şahin bir duruş sergilese de banka federal fon oranı tahminini değiştirmedi. Azalan resesyon olasılığı karşısında, faiz artışı öngören politika yapıcıların yaklaşık yarısını oy hakkı bulunmayan bölgesel rezerv bankası başkanları oluşturuyor.

Gerileyen resesyon olasılığı ortamında yapay zeka uyarısı

Banka, yapay zeka bağlantılı hisse senedi değerlemelerinin gelecek on yılda yaratılması muhtemel ekonomik değere oranla yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Analiz, mevcut seviyeler nedeniyle daha fazla büyük kazanç gerekçelendirmenin zorlaştığını gösteriyor. Gerileyen resesyon olasılığı ortamında Goldman Sachs hisseleri normal seansı yüzde 0,89 artışla 1106,37 dolardan tamamlarken seans sonrası işlemlerde yüzde 1,20 kayıpla 1093,07 dolara geriledi.