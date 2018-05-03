Goldman Sachs: Enflasyon yüzde 12 ile tepe yapacak

03 Mayıs 2018

TÜİK'in bugün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Goldman Sachs, Türk ekonomisinin aşırı ısınmakta olduğunu ve bunun enflasyon baskılarını artırdığını ifade etti.

"Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12'nin üzerinde tepe yapacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, "Bu ay açıklanan enflasyon rakamını ve Türk Lirası'nın performansını dikkate aldığımızda, 3. çeyrekte 75 baz puan faiz artırımı tahminimiz için risklerin daha erken ve daha büyük bir faiz artırımına doğru kaydığını düşünüyoruz" dedi.

Notta, "Türkiye'de enflasyonun yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12 seviyesinin üzerinde tepe yapmasını ve yıl sonunda yüzde 11 olmasını bekliyoruz" denildi.