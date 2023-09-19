Goldman Sachs: Fed'in kasımda faiz artırma ihtimali düşük

Goldman Sachs stratejistlerine göre, Fed'in 31 Ekim-1 Kasım'daki FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında faiz oranlarını artırması ihtimali düşük. Stratejistler yayınladıkları raporda, "Kasım ayında, işgücü piyasasının yeniden dengelenmesinin, enflasyonla ilgili daha iyi haberlerin ve muhtemelen yaklaşan 4'üncü çeyrek büyüme verisinin FOMC katılımcıları bu yıl son bir artıştan vazgeçilebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

JP Morgan Asset Management ve Janus Henderson Investors'ın da bulunduğu bazı büyük yatırımcılar, son 10 yılların en agresif para politikası sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığını değerlendiriyorlar. Goldman'ın stratejistleri, enflasyonun soğumaya devam etmesi halinde gelecek yıl "kademeli" faiz indirimleri görülebileceğini de düşünüyorlar. Goldman'ın stratejistleri ayrıca Fed'in 2023 işsizlik oranı tahminini 10’da 2 puan düşürerek, yüzde 3.9'a çekmesini ve çekirdek enflasyon tahminini 10’da 4 puan düşürerek, yüzde 3.5'e indirmesini bekliyor.