Goldman Sachs: Türkiye ekonomisi aşırı ısındı

16 Nisan 2018

Goldman Sachs ekonomistleri, kalene aldıkları 13 Nisan tarihli notta "Türkiye'de büyüme yanlısı gündemi korumaya yönelik siyasi baskılar, yüksek kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, notta "TCMB'nin TL'deki oynaklığı ve ısrarlı bir şekilde yüksek kalmaya devam eden enflasyonu düzeltmek için yeterli miktarda sıkılaşacağı konusunda şüpheli kalmaya devam ediyoruz" denildi.

Notta, TCMB'nin yüksek enflasyona izin vermeye geçmişe kıyasla daha istekli göründüğü belirtildi.

Notta, Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı, enflasyonun bunun sonucu olarak yüksek kalacağı, dış finansman kalitesinin bozulacağı ve Türk Lirası’nın kırılgan kalacağı değerlendirmelerine yer verildi.

"TL riske duyarlı"

Wells Fargo stratejistleri tarafından kaleme alınan raporda ise, TL’nin riske en fazla duyarlı gelişen ülke kurları arasında yer aldığı kaydedilirken, Suriye’deki durum ve ABD yaptırımları nedeniyle TL’nin kısa vadede muhtemelen zayıflayacağı öngörüldü.

Raporda, dolar/TL’nin 6 ayda 4,25’e yükseleceği, ardından 18 ay içerisinde 4,1 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

TL, risk algısının düşmesiyle toparlanmayı sürdürüyor