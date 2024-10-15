Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek kârı yüzde 45 arttı

Yatırım bankası Goldman Sachs, üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı.

Çeyrek kazanç beklentilerin üzerinde gerçekleşirken bankanın net kârı, yüzde 45 ararak 2,99 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kazanç da 8,40 dolarla beklentilerin üzerine çıktı.

Yüzde 7 artış gösteren gelirler ise 12,7 milyar dolara ulaştı. Goldman hisseleri bu sene yüzde 36 yükselerek ABD bankaları arasında en büyük artışı kaydetti.

Wall Street'te yeniden canlanma sinyalleri

FED'in son faiz indirimi, anlaşma faaliyetleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yüksek faiz oranlarının neden olduğu durgunluktan sonra Wall Street yeniden canlanma sinyalleri verirken, hacimler 2021'deki rekor seviyelere henüz ulaşmış değil. Gevşek para politikaları, 2021'de birleşme ve sermaye piyasası işlemlerinde büyük bir artışa yol açmıştı.