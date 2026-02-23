Goldman Sachs'tan ABD tahmini: Ekonomide toparlanma sinyali

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD ekonomisine ilişkin 2026 yılı ilk çeyrek büyüme tahminlerini paylaştı.

Banka, yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran, önceki çeyreğe kıyasla güçlü bir toparlanmaya işaret etse de artışın önemli bölümünün teknik etkilerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Goldman Sachs'a göre söz konusu yükselişte, 2025'in dördüncü çeyreğinde uzun süre kapalı kalan federal kurumların yeniden faaliyete geçmesi belirleyici oldu. Banka, ilk çeyrekte ekonominin temel büyüme eğilimini yaklaşık yüzde 2,1 olarak hesaplıyor.

Ekonomistlere göre yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinin büyüklüğü, 2025'in dördüncü çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 2,6 artmış olacak. Azalan tarife belirsizliği ve vergi reformunun sağlayacağı desteğin, büyümeye sınırlı da olsa katkı sunması bekleniyor.

Enflasyonda tarife etkisi sınırlı kalabilir

Enflasyon cephesinde ise Goldman Sachs, ABD Yüksek Mahkemesi'nin IEEPA tarifelerini iptal etmesinin ticaret politikasında önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendirdi. Banka, tarife kaynaklı fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde daha sınırlı seyredeceğini öngörüyor.

Nisan ayından bu yana tarifelerin çekirdek PCE enflasyonuna yaklaşık 0,7 puan katkı yaptığını hesaplayan Goldman Sachs, fiyatlara yansıma hızının yavaşladığına dikkat çekti.

Goldman Sachs ekonomisti Alec Phillips, "Tüketici fiyatları üzerindeki ilave etkinin bundan böyle sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz" dedi. Phillips, önümüzdeki aylarda tarifelerin çekirdek fiyatlara yaklaşık 0,1 puan daha katkı yapabileceğini ifade etti.