Goldman Sachs'tan dezenflasyon vurgusu: Türk bankalarında hedef güncelledi

Yabancı kurumlar dezenflasyonla ilgili beklentiler dolayısıyla Türk bankacılık sektörüne ilişkin hedef fiyatlarını güncelleme devam ediyor.

HSBC'nin ardından Goldman Sachs da Türk bankacılık sektörüne ilişkin analiz yayımladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Mikhail Butkov, Ankita Sarna ve Ashwath P. T. tarafından hazırlanan 30 Mayıs tarihli raporda yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.

2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören Goldman Sachs bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.

Goldman Sachs'ın Türk bankaları için yeni hedef fiyatları (TL)

Banka Eski hedef Yeni hedef Akbank 72 86 İş Bankası 14,80 20 Yapı Kredi 38 42,50 Garanti BBVA 91 111 Vakıfbank 16 19 Halkbank 11,90 15,60

Yeni tavsiyeler ve hedef fiyatlar

Bu analizler doğrultusunda Goldman Sachs, Akbank için 'Al' tavsiyesi verirken hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye çıkardı.

Kurum, İş Bankası tavsiyesini ise 'Nötr'den 'Al' seviyesine yükseltti. İş Bankası için belirlediği hedef fiyat ise 14,8 TL'den 20 TL'ye çıktı.

Goldman Sachs Yapı Kredi için 'Nötr' tavsiyesi verirken 12 aylık hedef fiyatını da 38 TL'den 42,50 TL'ye çıkardı.

Garanti BBVA için 'Nötr' tavsiyesini ileten kurum hedef fiyatını da 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti.

Goldman Sachs analistleri iki kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank için ise 'Sat' tavsiyesi verdiler.