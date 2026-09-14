Goldman Sachs'tan Türkiye analizi: Finansal koşullar gevşiyor

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Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos sonunda bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının ardından Türkiye'de finansal koşulların gevşediğini belirtti.

Bankanın değerlendirmesinde, geçen haftaki faizleri sabit tutma kararına rağmen bu eğilimin devam ettiği vurgulandı.

Ekonomistler Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in cuma günü yayımladığı notta, fonlama yöntemindeki değişikliğin etkilerine dikkat çekildi.

TCMB'nin yüzde 40 faizli özel gecelik fonlama imkânını kaldırarak bankaların yüzde 37'lik politika faizinden kaynak kullanmasını sağlamasından bu yana, Goldman Sachs'ın alternatif finansal koşullar endeksinde 0,3 yüzde puanlık gevşeme görüldüğü aktarıldı.

Likidite fazlası mevduat faizlerini aşağı çekti

Değerlendirmeye göre, bankacılık sistemindeki likidite fazlası TL mevduat faizlerinin gerilemesinde etkili oldu. Mevduat faizleri, 4 Eylül'de sona eren haftada yaklaşık yüzde 44 seviyesine indi.

Goldman Sachs, bu oranla birlikte mevduat faizlerinin yıllıklandırılmış politika faiziyle genel olarak uyumlu hale geldiğini belirtti. Tüketici ve ticari kredi faizlerinin ise belirgin biçimde daha yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Kredi koşullarında da gevşeme sinyalleri

Grafe ve Edizgil, kredi koşullarında da gevşemeye işaret eden gelişmeler bulunduğunu kaydetti.

Son veriler TL cinsi kredilerde büyümenin yavaşladığını gösterse de toplam kredi genişlemesinin, en son 2024 ortalarında görülen seviyelere yakın seyrettiği ifade edildi.