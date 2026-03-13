Goldman Sachs'tan Türkiye için faiz uyarısı: Nisan ayını işaret etti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın analistleri, Orta Doğu'daki savaşın uzaması veya enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde Türkiye'de faiz oranlarının daha da yükselebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Banka ekonomistlerine göre söz konusu risklerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'de politika faizinin gecelik borç verme faiz oranı seviyesine, yani yüzde 40'a veya daha yüksek seviyelere çıkması gündeme gelebilir.

Enflasyon ve rezervlere dikkat çekildi

Clemens Grafe'nin de aralarında bulunduğu ekonomistler tarafından 12 Mart tarihinde yayımlanan değerlendirme notunda, savaşın sürmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Analistler, bu gelişmelerin enflasyon üzerinde daha güçlü bir yansıma yaratabileceğini veya döviz rezervlerinde daha fazla kayba yol açabileceğini belirtti.

Notta ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da gerçekleştireceği bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 300 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Merkez Bankası faizi yüzde 37'de bıraktı

TCMB ise Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde gerçekleştirdiği son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Banka, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.