Goldman Sachs'ten yeni rapor: TCMB faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz nisan ayı faiz kararının ardından Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

TCMB dünkü kararından enflasyonist risklere dikkat çekerek politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu. Son faiz artırımı Mart 2024'te yapılmıştı.

Banka ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Goldman faiz indirimi için Temmuz'a işaret etti

Goldman Sachs tarafından TCMB'nin politika faizini dün 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya çıkarmasının ardından yayımlanan raporda, TCMB'nin temmuzda faiz indirim döngüsüne başlayabileceği belirtildi.

Raporda, "Yeni şoklar yaşanmadığı sürece, yıllık enflasyonun düşük 30'lu seviyelere düşeceğini öngördüğümüz Temmuz ayında TCMB'nin indirim döngüsünü yeniden başlatacağını düşünüyoruz" denildi.

Yıl sonu faiz tahminleri yükseldi

Kurum ayrıca Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltti.

Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına atıfta bulunularak "Repo faiz oranının yıl sonuna kadar 19 Mart'tan önce açıkladığımı yüzde 28,50 değil, yüzde 33'e gerileyeceğini düşünüyoruz" denildi.

Ayrıca, JPMorgan da politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 35’ten yüzde 38’e çıkarırken, faiz indirimlerinin Temmuz ayında başlamasını bekliyor.