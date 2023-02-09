Gönül köprüsü kuruldu

Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen depreme odaklandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 depremler sonrası Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlar yaşandı.

Devlet bir taraftan bölgenin ihtiyacını karşılamak için seferber olurken, bu dönemde iş dünyası da eli taşın altına koydu. Şirket ve kurumlar bir taraftan nakdi yardımda bulunurken, diğer taraftan da AFAD’ın açıkladığı ihtiyaç malzemelerini temin ederek bölgeye göndermeye devam ediyor.

İşte sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin deprem bölgesine verdiği destekler:

TOBB, hem ihtiyaç hem nakdi kampanya başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, 365 oda ve borsa ile firmalar tarafından yapılan ayni yardımlar ve iş makineleri tırlarla deprem bölgesine sevk edildi. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor. Önceki gün itibarıyla 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 tır giysi ve battaniye, 23 bin 923 ısıtıcı, 40 iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 konteyner bölgeye ulaştırıldı. TOBB tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı. Kampanya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 81 ilde tüm oda ve borsalara gönderilen yazıyla duyuruldu.

Koç Holding: İhtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, “Şirketlerimizden 236 çalışma arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti ve 13 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Ayrıca elektrikli ısıtıcı, kıyafet, battaniye, lamba, ocak, piknik sobası, tıbbi yardım, karavan ve temel gıda ürünlerinin bölgeye gönderimi için topluluk şirketlerimiz sorumluluk üstlendi. 9 tanker akaryakıt deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı. 3 saatte bir 1000 kişiye yemek çıkaracak TIR da bölgede. Topluluk olarak ihtiyaçları karşılamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Sabancı Holding: Harekete geçtik

Sabancı Topluluğu’ndan yapılan açıklamada, “10 ilde yaşayan yaklaşık 7 bin çalışanımızla irtibata geçmek üzere harekete geçtik. Çalışanlarımız, aileleri ve ihtiyaç sahibi bölge halkının yakın çevredeki 44 lokasyonumuza yerleşmelerini ve güvende olmalarını sağladık. İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek, bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye göndermeye başladık” denildi.

Yıldız Holding’den 175 milyon TL

Yıldız Holding, 75 bin çalışanıyla deprem bölgesine destek oluyor. Yıldız Holding’in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarı şimdiden 175 milyon TL’yi aştı. Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 TIR bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 TIR’lık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Bizim Toptan, İskenderun, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye’deki mağazalarından ve depolarından toplam 50 TIR ürünü Türk Kızılay aracılığıyla sevk ediyor.

Cengiz Holding’den 500 milyon TL bağış

Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL bağış yapma kararı aldı. Holding’den yapılan açıklamada,“Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık” denildi.

Tüpraş yakıt desteği sağlıyor

Tüpraş, afet bölgelerine desteğini sürdürüyor. Tüpraş, iş makineleri, ambulanslar, itfaiye araçları, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor. Tüpraş çalışanlarının katılımıyla da acil ihtiyaçlar için seferberlik başlatıldı.

Tosyalı 1.000’den fazla çalışanıyla sahada

Tosyalı Holding, İskenderun bölgesindeki çalışmalara Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı ve tüm yönetim ekibiyle birlikte bizzat katılıyor. Fuat Tosyalı’nın başında olduğu, yönetimin ve 1000’den fazla çalışanının yer aldığı ekip, AFAD koordinasyonunda yardım çalışmalarına aktif olarak destek veriyor. Holding ayrıca bölgedeki fabrika mutfaklarında gece gündüz sıcak yemek üreterek günde 10 bin kişiye gıda ve beslenme desteği sağlıyor.

BİM’den ücretsiz ürün dağıtımı

BİM, deprem bölgesinde 100’ün üzerinde mağazasında depremzedelere temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde ücretsiz dağıttı. BİM ayrıca, resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için binlerce yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven, sweatshirte ısıtıcılardan oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini TIR’larla bölgeye gönderdi.

Migros, Sanal Market üzerinden alacağı bağış taleplerini tek bir konumda toplayarak özel araçlarla AFAD’ın belirlediği noktalara teslim edecek. Migros, ayrıca depremlerin hemen ardından AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, bölgedeki dağıtım merkezlerinden su, çay, şeker, bisküvi, hazır çorba gibi acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan 12 TIR’ı yola çıkardı.

Şirketlerden bağış yağdı

Akfen Holding, AFAD’a 10 milyon TL’lik bağış gerçekleştireceğini duyurdu.

Kalyon Holding, Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti

Özyurtlar Holding, elindeki tüm iş makinelerini ve çeşitli yardım malzemelerini Hatay’a ulaştıracak.

Hedef Holding depremzedelerin ihtiyacını karşılamak üzere toplam 5 milyon TL ayni ve nakdi bağış yaptı.

TikTok Türkiye deprem çalışmalarına 200 bin dolar bağış yapacağını açıkladı.

Mercedes Benz, Türkiye ve Suriye'de şiddetli depremlerden etkilenenler için 1 milyon euro bağışlayacak.

Mango, etkilenen herkese yardımcı olmak için Türk Kızılay'a 3 milyon Türk Lirası (150.000 euro) bağışta bulundu.

Sepil Holding acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine 5 milyon TL bağış yapacak. Ayrıca, Sepil Holding çalışanları da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışlıyor.

İnfo Yatırım Menkul Değerler, deprem felaketinin yaraları sarılması için 1 milyon lira bağış yapma kararı aldı.

Smart Güneş Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi, AFAD tarafından koordine edilen yardım kampanyasına 3 milyon TL bağış yapma kararı verdi.

Ege Endüstri ve Ticaret, deprem bölgesi için 1 milyon TL bağış yapacak.

Investco Holding, AFAD’a 10 milyon TL bağış yapma kakarı aldı.

Naturel Yenilenebilir Enerji, AFAD’a 5 milyon TL'lik nakdi ve Türk Kızılay'a 5 milyon TL'lik de gıda, giyecek, temel ihtiyaç, ısınma olmak üzere toplam 10 milyon TL'lik bağış yapacak.

Merko Gıda, deprem felaketi nedeniyle grup şirketleri ve tüm çalışanları adına 500 bin TL yardım kararı aldı.

TGS Dış Ticaret, 250 bin TL tutarında nakdi, gıda, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarını gidermek için bağış yapılacağını duyurdu.

Yemeksepeti, ilk olarak 1,5 milyon TL AFAD'a nakdi yardım ve 1,5 milyon TL Kızılay'a gıda bağışı amaçlı nakdi yardım yaptı.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman, 1 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapacak.

Inveo Yatırım Holding, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere toplam 6 milyon TL’lik yardım fonu oluşturdu.

Gedik Yatırım Menkul Değerler, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 3 milyon TL tutarında bir yardım fonu oluşturma kararı aldı.

Koleksiyon Mobilya, 2.5 milyon TL ayni ve nakdi yardım yapacak.

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, deprem bölgesine 2 milyon TL değerinde erzak gönderecek.

Peker GYO, AFAD’a 4 milyon TL bağış yapma kararı aldı. Ayrıca öncülüğünü Haluk Levent'in yaptığı Ahbap organizasyonuna da 1 milyon TL bağış yaptı.

IC Holding 3 bin kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını bu hafta İskenderun’da hizmete sokacak.

Chery’nin 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, yiyecek gibi yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İDMİB) koordinasyonunda, 5 TIR, yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edildi.

TÜGİAD ve DOSABSİAD, yardım malzemelerinden oluşan TIR’ları afet bölgesine gönderdi.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, afet bölgesine üç TIR su yardımının yanı sıra depremzedeler için termal battaniyeler gönderdi.