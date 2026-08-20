Google çip savaşında Marvell’e yöneldi

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Yapay zekâ yarışında milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarının ardından rekabet artık çip tedarikinde sertleşiyor. Google, kendi yapay zekâ işlemcilerinin geliştirilmesinde Marvell Technology’nin rolünü büyütürken, iki şirket arasındaki anlaşma klasik bir tedarik ilişkisinin ötesine geçebilecek büyüklüğe ulaştı.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Marvell hisseleri güçlü yükselirken Google’ın özel çip alanındaki en önemli ortaklarından Broadcom’da satış baskısı görüldü. Piyasanın ilk tepkisi, Google’ın yapay zekâ altyapısında tek bir tedarikçiye bağımlılığı azaltmaya başladığı yönünde oldu.

Google’a 12,2 milyar dolarlık hisse alma hakkı

Anlaşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri Marvell hisselerine ilişkin satın alma hakkı oldu. Google, belirlenen performans koşullarının gerçekleşmesi halinde Marvell’den 58,97 milyon adede kadar hisse satın alabilecek.

Hisseler için kullanım fiyatı 206,58 dolar olarak belirlendi. Hakların tamamının kullanılması durumunda işlemin büyüklüğü yaklaşık 12,2 milyar dolara ulaşabilecek.

Bu miktar Google’ı Marvell’in en büyük yatırımcılarından biri haline getirebilir. Mevcut sermaye yapısı üzerinden yapılan değerlendirmeler, tüm hakların kullanılması halinde Google’ın şirketin yaklaşık yüzde 7’sine sahip olabileceğine işaret ediyor.

Ancak düzenleme, Google’ın hemen 12,2 milyar dolarlık hisse alacağı anlamına gelmiyor. Hakların büyük bölümü Marvell’in Google’dan elde edeceği gelir ve diğer performans hedeflerine bağlı olarak kademeli biçimde devreye girecek.

Marvell için 120 milyar dolarlık gelir kapısı

Anlaşmadaki en büyük rakam ise çip ve altyapı siparişlerinin ulaşabileceği potansiyel büyüklükte ortaya çıkıyor. Belirlenen hedeflerin tamamının gerçekleşmesi halinde Marvell’in Google’dan 2033 mali yılına kadar yaklaşık 120 milyar dolar gelir elde edebileceği öngörülüyor.

Bu ölçek, Marvell’in yapay zekâ altyapısındaki konumunu önemli ölçüde değiştirebilir. Veri merkezi ağları, özel tasarım çipler ve bağlantı teknolojilerinde faaliyet gösteren şirket, Google anlaşmasıyla büyük bulut şirketlerinin özel işlemci yarışında çok daha merkezi bir oyuncuya dönüşebilir.

İşbirliği yalnızca doğrudan yapay zekâ işlemcileriyle sınırlı değil. Veri depolama denetleyicileri, yüksek hızlı ağ bağlantıları ve veri merkezlerinde büyük miktarda bilginin taşınmasını sağlayan teknolojiler de anlaşmanın kapsamına giriyor.

Google kendi yapay zekâ çiplerini büyütüyor

Google’ın Marvell ile işbirliğini genişletmesinin arkasında yapay zekâ yatırımlarının giderek ağırlaşan donanım maliyeti bulunuyor. Büyük dil modellerinin eğitilmesi ve milyonlarca kullanıcıya aynı anda hizmet verilmesi için dev miktarda işlem gücü gerekiyor.

Nvidia’nın grafik işlemcileri sektörün temel standardı olmayı sürdürürken büyük teknoloji şirketleri hem maliyetlerini azaltmak hem de kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş donanımlar geliştirmek amacıyla alternatif çiplere yatırım yapıyor.

Google bu alanda yıllardır Tensor Processing Unit olarak bilinen TPU işlemcilerini geliştiriyor. Şirketin kendi yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında kullanılan bu işlemciler, Gemini altyapısının da önemli parçalarından biri.

Google’ın kendi işlemcilerini daha geniş ölçekte kullanması, belirli yapay zekâ iş yüklerinde enerji tüketimini ve donanım maliyetini azaltırken Nvidia ürünlerine olan bağımlılığı da sınırlayabilir.

Marvell’in Google ekosistemindeki rolünün büyümesi en hızlı etkiyi Broadcom hisselerinde gösterdi. Google’ın uzun yıllardır özel yapay zekâ işlemcilerinde birlikte çalıştığı önemli şirketlerden Broadcom’un hisseleri anlaşmanın duyurulmasının ardından yüzde 5’in üzerinde geriledi. Marvell hisselerinde yaklaşık yüzde 8’lik yükseliş görüldü.

Bununla birlikte anlaşma Broadcom’un Google tarafından devre dışı bırakıldığı anlamına gelmiyor. Yapay zekâ yatırımlarının ulaştığı ölçek, Google’ın aynı anda birden fazla tasarım ve üretim ortağıyla çalışmasını gerektirebilecek kadar büyük.

Marvell’in güçlenmesi bu nedenle doğrudan bir tedarikçi değişiminden çok, Google’ın tedarik zincirinde ikinci güçlü kanal oluşturması anlamına geliyor. Bu strateji hem üretim kapasitesini artırabilir hem de teknoloji ve fiyat konusunda Google’ın elini güçlendirebilir.

Nvidia’ya karşı özel çip yarışı hızlanıyor

Google’ın Marvell hamlesi teknoloji sektöründeki daha geniş dönüşümün bir parçası. Amazon, Microsoft, Meta ve diğer büyük teknoloji şirketleri de Nvidia’ya bağımlılığı azaltmak için kendi yapay zekâ işlemcilerini geliştiriyor veya alternatif üreticilerle çalışıyor.

Rekabet artık yalnızca en iyi yapay zekâ modelini geliştirmekle sınırlı değil. Veri merkezlerinde kullanılan işlemcilerden belleğe, ağ bağlantılarından enerji tüketimine kadar altyapının tamamı şirketlerin rekabet gücünü belirleyen unsurlara dönüşüyor.

Google açısından Marvell anlaşmasının önemi de burada ortaya çıkıyor. Şirket bir yandan TPU ailesini büyütürken diğer yandan Broadcom’un yanına ikinci büyük teknoloji ortağını yerleştiriyor.

Marvell için ise çok daha büyük bir sıçrama ihtimali söz konusu. 120 milyar dolara kadar ulaşabilecek gelir potansiyeli gerçekleşirse şirket, küresel yapay zekâ altyapısının en büyük tedarikçilerinden biri haline gelebilir.

Bundan sonraki süreçte yalnızca Google’ın Marvell’e vereceği siparişlerin büyüklüğü değil, bu yeni rekabetin Nvidia ve Broadcom’un yapay zekâ pazarındaki konumunu nasıl etkileyeceği de yakından izlenecek.