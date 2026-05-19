Google ve Blackstone yapay zeka bulut şirketi ortaklığı kuruldu

Google ve Blackstone, yapay zeka altyapı yarışına finans dünyasının katılımını artıran yeni bir yapay zeka bulut şirketi kurdu. Ortak girişim; veri merkezi kapasitesi, operasyonları, ağ iletişimi ve Google Cloud bünyesindeki tensör işleme birimlerini bir hizmet olarak bilgi işlem modeliyle sunacak. Bu hamle, müşterilere Google teknolojilerine erişmek için alternatif bir kanal sağlıyor.

Finans dünyasının yapay zeka altyapı yatırımları büyüyor

Blackstone, kurulan bu yeni ortak girişim için fonları üzerinden 5 milyar dolar tutarında bir başlangıç sermayesi yatırımı yapacağını duyurdu. Şirketin ilk 500 megavatlık elektrik enerjisi kapasitesinin 2027 yılına kadar operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Resmi mali detaylar tam olarak açıklanmasa da konuya yakın kaynaklar, Blackstone şirketinin ortaklıkta çoğunluk hissedarı konumunda olduğunu belirtiyor.

Büyük teknoloji firmaları, birinci çeyrek finansal sonuçlarına göre yapay zeka kurulumları için bu yıl sermaye harcamalarına 700 milyar dolardan fazla bütçe ayırmayı öngörüyor. Özel varlık yönetim şirketi Ares tarafından nisan ayında yayımlanan veriler, yalnızca üçüncü taraf veri merkezlerindeki yatırım fırsatlarının 900 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor. Blackstone, nisan ayı sonunda ABD'nin batı kıyısında yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilere odaklanan yeni bir birim kurduğunu açıklamıştı.

Blackstone yapay zeka ortaklığı kapsamında hangi adımları atıyor

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, finans devlerinin teknoloji altyapılarına yönelik sermaye akışlarını yakından takip ediyor. Küresel ölçekte veri merkezi ağını genişleten şirket, gayrimenkul ve altyapı hisse senedi fonları aracılığıyla Kuzey Amerika'nın büyük veri merkezi kuruluşu QTS şirketini elinde bulunduruyor. Girişim sermayesi yatırımları kanalıyla da Anthropic, OpenAI ve xAI şirketinin sahibi olan SpaceX gibi yapay zeka odaklı kurumlarda önemli paylara sahip bulunuyor.

Blackstone Üst Yöneticisi Stephen Schwarzman, geçen ay yaptığı açıklamada firmasının yapay zeka bağlantılı altyapı alanında dünyanın en büyük yatırımcısı konumunda olduğuna inandığını ifade etmişti. Google ise çiplerinden yararlanılması amacıyla halihazırda birçok şirketle anlaşma imzaladı. Meta şirketinin bu işlemcilere erişim sağlamak amacıyla çok yıllı ve milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığı belirtilirken, Anthropic firmasının da Google işlemcilerini kullanmak üzere anlaşma sağladığı biliniyor.

Google Blackstone yapay zeka ortaklığı sektörü nasıl etkiler

Google Blackstone yapay zeka ortaklığı, bulut bilişim pazarındaki arz kapasitesini artırarak büyük veri merkezlerine yönelik artan kurumsal talebi karşılamayı hedefliyor. Bu stratejik ortaklık, teknoloji devlerinin altyapı maliyetlerini finansal ortaklarla paylaşarak operasyonel verimlilik sağlamasına zemin hazırlıyor.

Bu ortaklık aynı zamanda Nvidia ile kendi çiplerini kiralayan Google ve Amazon gibi bulut sağlayıcı müşterileri arasındaki rekabeti de görünür kılıyor. Amazon, AWS hizmeti aracılığıyla kendi tasarımı olan Trainium çiplerini kiralıyor. Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, şirketin çip iş kolunun çeyreklik bazda %40 büyüdüğünü ve yıllık gelir oranının 20 milyar doları aştığını belirtti. Sektördeki rekabet, Cerebras şirketinin halka arz edilmesiyle birlikte daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. Küresel finans ve teknoloji devlerinin ortaklaşa geliştirdiği altyapı projeleri, yapay zeka işlem gücü segmentinde arz ve talep dengesini yeniden şekillendiriyor.