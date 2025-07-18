Gözler 24 Temmuz'a çevrildi: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararına sayılı günler kala art arda faiz anketlerinin sonuçları açıklanıyor. Anketlerde genel olarak 250 baz puanlık faiz indirimi öne çıkarken son olarak AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. İşte ekonomistlerin faiz beklentileri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararı öncesinde AA Finans'ın beklenti anketinin sonuçları açıklandı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin tahminleri belli oldu
AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararları
Merkez Bankası, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti.
TCMB Mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı.
Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti.
Banka, en son Haziran ayı toplantısında ise kararını faizleri sabit bırakma yönünde vermişti.