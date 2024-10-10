Gözler ABD enflasyon verisinde! FED üyelerinden iyimser açıklamalar

FED, geçtiğimiz ay politika faizini 4 yıl aradan sonra 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. FED'in kasım ayında gerçekleşecek toplantısından önce küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapacağı düşünülürken, enflasyonun gerileyeceği beklentisi güçleniyor. Ekonomistler enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağını, yıllık ise yüzde 2,3 seviyesinde gelmesini bekliyor. Çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2 yıllık ise yüzde 3,2 olması bekleniyor.

FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin sağlam durumda olduğunu belirterek, "İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz." demişti.

Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

'Bu yıl bir veya iki faiz indirimi gelebilir'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, FED'in 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ve ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde bir ya da iki faiz indiriminin gelebileceğini belirtti.

"İşgücü piyasası vites küçülttü" diyen Daly, enflasyonun FED'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden emin olduğunu vurguladı.

'Ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi!

Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle reel faiz oranının yükseldiğini belirterek, "Bu da bana göre ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi ve enflasyon yörüngesine yeni bir şey kazandırmıyordu. Ayrıca, işgücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemiyorum" dedi.

"Geçen ayki yarım puanlık indirim, politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmenin bir yoluydu" diyen Daly, "Atılan adım, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı öngörmüyor. Daha sonraki ayarlamaların hızı ya da büyüklüğü hakkında da bir şey söylemiyor. Bu yıl iki faiz indirimi ya da bir faiz indirimi, ekonomiye ilişkin öngörülerim göz önüne alındığında, benim zihnimde olası olan aralığı gerçekten kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Boston FED Başkanı daha fazla indirimden yana

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonominin mevcut sağlıklı seyrini sürdürmesine yardımcı olmak için daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu tekrarladı.

Collins, enflasyonun düşmesi ve ekonominin şoklara karşı daha kırılgan hale gelmesi nedeniyle yetkililerin geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürmesinin "ihtiyatlı" olduğunu söyledi. Collins, "Para politikasının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ettiğini kabul ederek, ilk 50 baz puanlık faiz indirimini ihtiyatlı buldum. Muhtemelen daha fazla ayarlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Ancak politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve ekonominin gelişmesine bağlı olarak ayarlamalar yapılarak verilere dayalı hareket edileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.