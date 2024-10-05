Gözler bu kez hangi verilerde? Yeni haftada piyasaları bekleyen gelişmeler

Yeni haftada piyasalar, hem makroekonomik veriler hem de küresel gelişmeleri yakından takip edecek. ABD’de güçlü istihdam verileri sonrası ekonominin yumuşak iniş yapabileceğine dair beklentiler artarken, enflasyonla ilgili gelişmeler ve Fed’in para politikası üzerindeki belirsizlikler ön planda olacak. Öte yandan, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve Avrupa'da yaşanan enerji krizi gibi küresel belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan ana faktörler arasında yer alıyor.

ABD ekonomisi için kritik veriler takip edilecek

Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koydu. Eylül ayında 254 bin artış kaydeden tarım dışı istihdam, işsizlik oranının da %4,2’den %4,1’e düşmesine neden oldu. Bu veriler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği artırdı.

Hafta boyunca ABD'den gelecek olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri, Fed’in yıl sonuna kadar izleyeceği para politikası hakkında önemli ipuçları verecek. Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanakları da Fed’in ileriye dönük adımları hakkında piyasalara rehberlik edecek.

Avrupa’da resesyon endişeleri sürüyor

Avrupa tarafında, enerji krizi ve yüksek enflasyon ile mücadele devam ederken, Almanya başta olmak üzere Euro Bölgesi’nin önde gelen ekonomilerinden gelecek veriler dikkatle izlenecek. Pazartesi Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, salı günü Almanya'da sanayi üretimi verisi öne çıkıyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları açıklanacak. Cuma günü ise Almanya TÜFE verisi takip edilecek. Bu veriler, ECB’nin para politikası üzerindeki beklentileri belirlemede önemli rol oynayacak.

Asya’da gözler Japonya’nın ekonomik verilerinde

Asya tarafında, Japonya’dan gelecek olan dış ticaret dengesi ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ülkenin enflasyonla mücadelesi ve büyüme beklentileri açısından önemli sinyaller verecek. Japonya Merkez Bankası’nın para politikası üzerindeki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, gelen veriler, yenin değer kaybı ve büyüme dinamikleri üzerinde belirleyici olabilir.

Türkiye’de ödemeler dengesi ve sanayi üretimi takip edilecek

Yurt içinde ise ekonomik veri akışı açısından yoğun bir hafta olacak. Pazartesi hazine nakit dengesi verisi ile başlayan haftada, perşembe günü işsizlik oranı ve sanayi üretimi, cuma günü ise ödemeler dengesi takip edilecek. Özellikle sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri, Türkiye ekonomisinin büyüme performansı ve dış ticaret dengesine yönelik beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

ABD

Salı: Dış Ticaret Dengesi

Çarşamba: FOMC Toplantı Tutanakları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

Cuma: Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

Avrupa

Pazartesi: Almanya Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Perakende Satışlar

Salı: Almanya Sanayi Üretimi

Perşembe: ECB Toplantı Tutanakları

Cuma: Almanya TÜFE

Asya

Salı: Japonya Dış Ticaret Dengesi

Perşembe: Japonya ÜFE

Türkiye

Pazartesi: Hazine Nakit Dengesi

Perşembe: İşsizlik Oranı, Sanayi Üretimi

Cuma: Ödemeler Dengesi