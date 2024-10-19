Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (19 Ekim 2024 altın fiyatları)

Orta Doğu'da devam eden savaşın yayılım tehdidi, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Merkez Bankaları'nın faiz indirimi beklentisi ve yaklaşan ABD seçimleri ile de altın rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Türkiye'de de yastık altı yatırımlarının büyük bir kısmı altınlardan oluşuyor. Hem büyük hem küçük yatırımcı her gün canlı altın fiyatlarını kontrol ediyor, "gram altın ne kadar", "çeyrek altın ne kadar", "tam altın fiyatı", "altın fiyatlarında son durum ne" sorularının cevabını arıyor.

Altın fiyatlarında son durum

Dün ilk kez 2.700 dolar seviyesini aşan ons altın, güne 2.721 dolar seviyesinde başladı.

Bugün gram altın 2.997 TL'ye, çeyrek altın da 5.061 TL'ye yükseldi.

Gram altın yeni zirveyi test ediyor

Ons altınla beraber gram altın da tırmanışa devam ediyor. Dün 2.992 liraya çıkarak rekor tazeleyen altın, bugün sabah saatlerinde 2.997 TL'yi gördü. Cumhuriyet altını 20 bin 844 lira, yarım altın ise 10 bin 91 TL oldu.

Yükseliş trendi devam edecek

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar nedneiyle analistler altına talebin devam edeceğini öngörüyor. Talep arttıkça altın fiyatlarındaki yükseliş trendininin de devam etmesi bekleniyor.