Finansal teknolojiler ve analitik konularında hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilere katma değerli çözümler ve ürünler sunan GTech; yazılım sektörüne nitelikli iş gücü sağlamaya devam ediyor.

GTech; 22 yıldır müşterilerinin dijital dönüşümlerine liderlik ederken içinde bulunduğu sektörü geliştirmeyi ve yetkin insan kaynağı sorununa çözüm yaratmayı sorumlulukları arasında görüyor. Bu amaçla 8 yıldır GTech Akademi’de verdiği eğitimler ile üniversiteden yeni mezun gençleri sektöre hazırlıyor. Sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kendilerini geliştiren gençler GTech Akademi’den mezun olur olmaz iş hayatına adım atıyor.

GTech, son olarak bu sosyal sorumluluk açılımına bir yenisini daha ekleyerek Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlatılan Meslek Liselerinde Yazılım Eğitiminin Hami Yazılım Firmaları ile Desteklenmesi (Melyaz) projesinde yer alıyor.

Melyaz, bilişim teknolojileri alanlarında eğitim gören gençlerin teknik kabiliyetlerini yazılım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyor. Yazılım sektöründe artan nitelikli işgücü ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı amaçlayan proje; teknik liselerin yenilikçi eğitimler ve uygulamaların yapıldığı merkezler haline gelmesi için yazılım sektörünü bir araya getiriyor. Melyaz Projesi; 20 mesleki ve teknik anadolu lisesini 20 hami yazılım firması ile eşleştiriyor. Proje kapsamında hami firmalar arasında yer alan GTech; 11. sınıf öğrencilerinin okuduğu müfredatın zenginleştirilmesine ve 12. sınıf öğrencilerine zorunlu staj imkânı sağlayarak gençlerin mezun olduklarında iş hayatına hazır hale gelmelerine katkıda bulunuyor. GTech bu proje ile gençlerin yetkinliklerini geliştirirken aynı zamanda istihdam edilmelerine de destek sağlıyor.

Şirketlerin sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, “Ancak bu talebi karşılayacak nitelikli insan gücü ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeterli değil. Sektörümüzün bu açığına çözüm olarak 8 yıldır GTech Akademi ile üniversite öğrencilerini sektöre hazırlıyor, geleceğin teknik liderlerini yetiştiriyoruz. Şimdi ise YASAD’ın İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle başlattığı Melyaz Projesine katılarak meslek lisesi öğrencilerimizin elinden tutuyoruz. Bu projeyi, hem meslek liselerinin gelişimi hem de sektörümüzün nitelikli eleman ihtiyacına kaynak sağlaması açısından çok değerli buluyorum. Melyaz projesi ile teknoloji sektöründe çalışmayı hedefleyen gençlerimiz okulda aldıkları akademik eğitimin üzerine sektörün ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojileri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakalayacak böylece kariyer hayatlarının başlangıcında iş akış süreçlerine hızla adapte olabilecekler. Uzman kadromuz ile bu deneyimimizi genç yeteneklere aktarmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Melyaz projesi kapsamında eşleştikleri Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden GTech ekibi, okul yetkililerleri ile bir araya gelerek proje detaylarını ve öğrencilere kariyerleri için destek olabilecekleri bütün konularını görüştüler.