Gül rekoltesi yüzde 30 arttı

05 Ekim 2017

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta ve çevresinde gül çiçeği hasadını tamamlayan üreticiler 9 bin ton ürün aldı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği hasat mevsiminin sona erdiğini ve ürün bedellerinin ödenmesi noktasına gelindiğini söyledi.

Bu yıl 60 gün süreyle hasat yapıldığını, verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çelik, birlik olarak 50'ye yakın alım merkezinde gül çiçeği alımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik, geçen yıla oranla rekoltenin arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Isparta ve çevresinde hasatı yapılan çiçeklerden yıl itibariyle 9 bin ton civarında rekolte gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın rekoltesinin üzerinde. Geçen yıl rekolte 7 bin ton civarındaydı. Bu yıl yüzde 30'luk bir artış oldu. Bu sadece Türkiye açısından gerçekleşen bir artış değildi. Bulgaristan'da da hasat mevsimi çok güzel geçti. Orada da geçen yıla oranla kendi rakamlarının üzerinde yüzde 25'lik rekolte artışı oldu. Ülkemizdeki rekolte artışı dolayısıyla gül çiçeklerinin işlenmesinden elde edilen gül yağı, gül konkreti gibi ihracat ürünlerinin üretimlerinde de artış oldu. Bu artışın bir diğer sebebi de geçmiş yıllarda gül çiçeği dikim alanlarının sürekli genişlemesidir."

Gül çiçeği alım fiyatı 8,70 lira

Son yıllarda dünya genelinde gül yağı fiyatlarının gerilediğine de değinen Çelik, "Hesaplarımızı yaptık ve 1 kilogram gül çiçeğinin bedelini 8,70 lira olarak belirledik. Fiyat açıklanmasının ardından bir hafta sonra ürün bedellerinin dağıtımını da yapıyoruz." diye konuştu.