Güler Sabancı, "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesindeki tek Türk

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine bu yıl Türkiye’den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu. Listede 39 kadın CEO, 10 kadın devlet başkanı ve toplam serveti 115 milyar dolar olan 11 milyarder kadın yer aldı.

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Forbes tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı. Listede iş dünyası, medya, finans, eğlence gibi farklı kategorilerde dünyanın dört bir yanından güçlü kadınlar yer alıyor. Güler Sabancı ‘işdünyası’ kategorisinde dünyanın en güçlü 27’nci kadını olarak dikkat çekiyor.

Statükoyla savaşan kadınlar

İş dünyası kategorisinde listede yer alan en güçlü kadın genel sıralamada dördüncü olan Marry Bara. Bara, General Motors’un yönetim kurulu başkanı ve CEO’su. 2014’ten beri bu görevde ve ‘büyük üçlü’ olarak adlandırılan 3 büyük otomobil üreticisinin zirvesinde yer alan ilk kadın. En güçlü ikinci iş kadını CVS’nin yönetim kurulu başkanı Karen S. Lynch. Üçüncü en güçlü iş kadını da ABD’den: Julie Sweet, Amerikalı bir avukat ve iş kadını olan Sweet Accenture'ın icra kurulu başkanı. Eğlence kategorisinde ise en güçlü kadın Oprah Winfrey oldu. Forbes listenin hazırlanma kriterlerini açıklarken, “Politik liderler için ülkelerin milli hasılalarını ve nüfuslarını, şirket yöneticileri için gelir ve çalışan sayısını, ünlüler için erişim güçlerini dikkate aldı. Sonuç, satükoyla savaşan bir grup kadın oldu” ifadesini kullandı.

Kamala Harris 3’üncü sırada

Genel listenin ise birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

ERT’nin ilk kadın üyesi

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.