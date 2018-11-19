'Gümrük Birliği kaygılarını anlıyoruz'
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem AB’ye hem de Türkiye’ye yarar sağlayacağını, Türkiye’nin bu konudaki kaygılarını anladıklarını söyledi.
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