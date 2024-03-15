Gümrük Birliği yenilenmeli ‘hizmetler’ kapsama alınmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’da bir dizi temaslarda bulundu. Bolat, Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) tarafından Berlin'de düzenlenen "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliğine katıldı.

Daha sonra Alman ve Türk iş insanları ile görüşmeler yapan Bolat ardından da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) iftarında işadamlarıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, temaslar kapsamında Avrupa Birliği’ne ‘Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyelim’ çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin yenilenmesine yönelik bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak kararın muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabileceğini belirterek, "Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi ve hizmetler sektörünü de kapsama alması konusunda AB ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak karar, muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir" dedi.

“Kilidi çözmek için Almanya ile yakın temastayız”

Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin 50 milyar doları Almanya ile karşılıklı olmak üzere 211 milyar dolar, geri kalan 161 milyar dolarının ise diğer AB ülkeleri ile olduğunu aktaran Bolat, AB üyelik perspektifinin Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bolat, şunları kaydetti: "AB ülkeleriyle ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 40'ını oluşturuyor. Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bel kemiğini oluşturuyor. Üretim modelimiz, AB'nin endüstriyel modelini tamamlayıcı nitelikte.

Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Alman hükümetinin ve iş dünyasının güçlü desteği bizim için çok önemlidir. Gümrük Birliği ile ilgili olarak, her iki taraf için de bazı küçük sıkıntılar var, bunların üstesinden geleceğiz. Avrupa Konseyi, AB Komisyonuna rapor hazırlama yetkisi verdi ve rapor hazırlandı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Avrupa Konseyi liderler zirvesinde bu raporun görüşülmesini ve kabul edilmesini bekliyoruz."

Bolat, Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda "kilidi çözmek" noktasında Almanya ile yakın temas içinde olduklarını dile getirerek, "Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi ve hizmetler sektörünü de kapsama alması konusunda AB ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak karar, muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir" diye konuştu.

Kamyonlar geçebiliyor, şoförler vize alamıyor

Bolat, Türk iş insanlarının kara taşımacılığında vize konusunda çok büyük sorunlar yaşadığına işaret ederek, tır şoförlerinin vize alamadığını aktardı. Türkiye'nin 2023'te ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın birinci sırada, ithalat yaptığı ülkeler arasında ise üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Bolat, "Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak ikili ticaretimizde rekor seviyeye ulaştık. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde bu rakamı dengeli bir şekilde 60 milyar dolara çıkarmak. Ve birkaç yıl içerisinde buna da ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi. Bolat ayrıca, Almanların Türkiye’deki yatırımlarının 25 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İngiltere ile STA güncellenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Bolat, görüşme sonrası yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı.

Müzakerelerin her iki tarafın da ilişkileri güçlendirme konusundaki güçlü kararlılığını gösteren bir kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "Güncelleme müzakerelerinin ilk turunu bu yıl 10 Haziran haftasında Londra'da gerçekleştirmeye hazırız. STA'mızın güncellenmesi ve farklı alanlara genişletilmesinin ikili ticaretimizin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yardımcı olacağına ve ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve bağlara daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.