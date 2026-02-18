Gümrük ve vize çözümü için diaspora baskı yapsın

Dış Ekonomik İlişkiler Ku­rulu (DEİK) çatısı altın­da yer alan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Ça­lıştayı, Antalya’da düzenlendi. Çalıştayda DTİK’e ilişkin bir su­num yapan DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, “DTİK, Anavatan ve üçüncü ülkelerdeki çalışmalar için 90 ülke ve 120’den fazla noktayı bir araya getirmeye çalışan yapı. Dışişleri Bakanı Ha­kan Fidan, yurt dışında yapılacak ticari faaliyetlerde DTİK üyeleri ile mutlaka iş birliği halinde ol­malıyız, şeklinde genelge yayım­ladı.Teşkilatlı bir güç, var olan iş­lerin katma değerini artıracaktır” bilgilerini paylaştı.

“Gastronomide Türkleri çekseniz Almanlar aç kalır”

Çalıştayın açılış konuşması­nı yapan DTİK Almanya Temsil­cisi Kemal Şahin de Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimci­nin bulunduğunu, bu girişimlerin 90 milyar euro ciro yaptığını ve 500 bin kişiyi istihdam sağladı­ğını söyledi. Şahin, “Gastronomi­de Türkleri çekseniz Almanlar aç kalır. İtalyan restoran denenler de Türklerin. Bu gücü kullanmak ülkemiz için çok önemli. Türki­ye’ye 6,5 milyon Alman turist ge­liyor ve 10 milyar dolar gelir geti­riyor. Almanya zengin olduğu için 5 yıldızlı otellerde kalıyorlar. Tu­rizmi Avrupa’ya da Almanlar yay­dı. Almanya’dan Türkiye’ye ge­lenlerin yüzde 25’i Almanya’da­ki Türkler, yüzde 50’si Almanlar, yüzde 25’i de Almanya’daki ya­bancılar” dedi. DTİK Almanya şehir temsilcilerinin de katıldığı çalıştayın soru cevap bölümünde Gümrük Birliği güncellemesi ve Avrupa Birliği’nin üçüncü ülke­lerle yaptığı anlaşmaların Türki­ye’ye etkisine yönelik soruyu ya­nıtlayan Kemal Şahin, “Gümrük Birliği çok önemli. O zamanlar birliğe dahil olan ülke sayısı az­dı. Bugün 30 ülke dahil oldu. Şim­di daha büyük sorun; Hindistan ile bir anlaşma yapıldı. Biz dışar­dayız. Bizim onun içinde olma­mız lazım. Süreç aleyhimize ça­lışıyor” diye konuştu. DTİK Köln Temsilcisi Nurdan Ertoğan da vi­zeler ve yeşil pasaport geçişleri­ne ilişkin soru üzerine, “Hukukçu olarak vize konusunu soruyorum; keyfi yapıyorlar. Vizede rande­vu süreleri çok uzun. Almanya’ya gelmek istediğinizde aylar önce­sinden başvuru yapmanız gereki­yor “ ifadelerini kullandı.

Yeşil pasaport sadece giriş-çıkış sağlıyor

Bir dönem Almanya’da ‘Beton Kralı’ olarak bilinen ve Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin önceki dönem genel başkanı, inşaat yüksek mühen­disi Prof. Recep Keskin ise çalış­tayda söz alarak, “Bir Alman va­tandaşı bu ülkeye kimlik ile giri­yorsa bize de eşitlik olması lazım. Ürünleri gönderiyoruz ama yö­netici gönderemiyoruz. Avrupalı ile birlikte yatırım yapmak iste­yen bırakın orada iş yapmayı vize alamıyor. Yeşil pasaport bana hiç­bir şey getirmiyor. Sadece giriş çı­kış sağlıyor. Gümrük meselesini ve giriş problemini çözmemiz la­zım” şeklinde konuştu. Bu nokta­da söz alan Kemal Şahin de, “Vize olayında ‘elemanımız yok’ diyor­lar. Almanya’ya da gitmek isteyen çok. Bir devlet de bu kadar yoğun alım yapmak istemeyebilir” yoru­mu yaptı. DTİK Hannover Tem­silcisi Hasan Kurtuluş geçen gün­lere Almanya’da yapılan NATO tatbikatına işaret ederek, “2 bin Mehmetçik geldi. Bizim bölgede 650’si vizesiz geldi. 100 yıllık ta­rihinde ilk kez vizesiz giriş yaptı. Almanya büyük bir değişime gir­di. Bizim Almanya’ya ne kadar ih­tiyacımız varsa onların da bize ih­tiyacı var” dedi.

Entegrasyonda esas suçlu Alman politikasızlığı

DTİK Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, “Neden üniversitelerde çok az Türk var? Alman ana okullarına Türkler çocuklarını göndermiyorlar. Sonra çocuk Almanca bilmediği için dezavantajlılar için olan okullara gönderiliyor. Vize konusunda da benim bulunduğum eyalette yerel yönetimlerde Türkler var. ‘Vize verilmeyecek, çünkü Türkler Almanca öğrenmiyor’ diyorlar. Almanca bilmemek Türklere engel oluyor” eleştirisi yaptı. DTİK Bremen Temsilcisi Jacquleine Bakır Brader ise bu sözlere karşı çıktı ve şunları söyledi: “80’lerde öyleydi ama artık değil. Türkler artık öyle şeyler yaşamıyor. İkinci, üçüncü nesil var artık. Ben Urfa Siverekli Zazaca konuşan bir ailedenim. Almanya politikası, Türklere hiç destek olmadı. Türkler kendi aralarında kaldı. Bir suçlu varsa politikasızlıktır. Ben diyorum ki çocuklarınıza destek olun.”

Vize başvurusunda belge eksikliği yapan çok

Almanya Oberhausen şehri Belediye Meclis Üyesi ve partinin göçmenlerden sorumlu başkanı Sadettin Tüzün, vize sorununun kompleks bir mesele olduğunu söyledi. Tüzün, “Başbakan düzeyinde konuştuk. Başvuran sayısı çok ama her başvuruyu detaylı kontrol etmek zorundalar. Madalyanın iki yüzü var. Her başvuruda belgelerin hepsi doğru değil “ ifadelerini kullandı. ABD’nin yeni politikaları sonrası Almanya’nın kendi başının çaresine bakmak için çeşitli ticari anlaşmalar yaptığını vurgulayan Tüzün, “Sadece Hindistan değil, Afrika ve diğer ülkelere de açılımlar başladı. Türkiye’nin jeostratejik önemi ve konumu Avrupa Birliği için çok önemli. Fakat şimdi Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye-Almanya ilişkileri zor bir süreçten geçiyor. Almanya’nın en çok endişe ettiği konu göçmenler meselesi. Yeşil pasaportu maalesef kötü amaçlı kullananlar da var. Almanya’nın iş gücüne ihtiyacı var. Ama gelmek isteyenler ülkeye kendini adapte etmeli. Dil öğrenmeli” bilgilerini paylaştı.