Gümrük ve vize çözümü için diaspora baskı yapsın
DTİK Almanya Çalıştayı'na katılan temsilciler, Türk diasporasının Gümrük Birliği güncellemesi ve vize kolaylığı konusunda Türkiye lehine baskı yapılmasını istedi. Çalıştayda, Türkiye’nin jeostratejik önemine ve Almanya’daki Türklerin iki ülke için oluşturduğu ekonomik değere dikkat çekildi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında yer alan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Çalıştayı, Antalya’da düzenlendi. Çalıştayda DTİK’e ilişkin bir sunum yapan DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, “DTİK, Anavatan ve üçüncü ülkelerdeki çalışmalar için 90 ülke ve 120’den fazla noktayı bir araya getirmeye çalışan yapı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışında yapılacak ticari faaliyetlerde DTİK üyeleri ile mutlaka iş birliği halinde olmalıyız, şeklinde genelge yayımladı.Teşkilatlı bir güç, var olan işlerin katma değerini artıracaktır” bilgilerini paylaştı.
“Gastronomide Türkleri çekseniz Almanlar aç kalır”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin de Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimcinin bulunduğunu, bu girişimlerin 90 milyar euro ciro yaptığını ve 500 bin kişiyi istihdam sağladığını söyledi. Şahin, “Gastronomide Türkleri çekseniz Almanlar aç kalır. İtalyan restoran denenler de Türklerin. Bu gücü kullanmak ülkemiz için çok önemli. Türkiye’ye 6,5 milyon Alman turist geliyor ve 10 milyar dolar gelir getiriyor. Almanya zengin olduğu için 5 yıldızlı otellerde kalıyorlar. Turizmi Avrupa’ya da Almanlar yaydı. Almanya’dan Türkiye’ye gelenlerin yüzde 25’i Almanya’daki Türkler, yüzde 50’si Almanlar, yüzde 25’i de Almanya’daki yabancılar” dedi. DTİK Almanya şehir temsilcilerinin de katıldığı çalıştayın soru cevap bölümünde Gümrük Birliği güncellemesi ve Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmaların Türkiye’ye etkisine yönelik soruyu yanıtlayan Kemal Şahin, “Gümrük Birliği çok önemli. O zamanlar birliğe dahil olan ülke sayısı azdı. Bugün 30 ülke dahil oldu. Şimdi daha büyük sorun; Hindistan ile bir anlaşma yapıldı. Biz dışardayız. Bizim onun içinde olmamız lazım. Süreç aleyhimize çalışıyor” diye konuştu. DTİK Köln Temsilcisi Nurdan Ertoğan da vizeler ve yeşil pasaport geçişlerine ilişkin soru üzerine, “Hukukçu olarak vize konusunu soruyorum; keyfi yapıyorlar. Vizede randevu süreleri çok uzun. Almanya’ya gelmek istediğinizde aylar öncesinden başvuru yapmanız gerekiyor “ ifadelerini kullandı.
Yeşil pasaport sadece giriş-çıkış sağlıyor
Bir dönem Almanya’da ‘Beton Kralı’ olarak bilinen ve Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin önceki dönem genel başkanı, inşaat yüksek mühendisi Prof. Recep Keskin ise çalıştayda söz alarak, “Bir Alman vatandaşı bu ülkeye kimlik ile giriyorsa bize de eşitlik olması lazım. Ürünleri gönderiyoruz ama yönetici gönderemiyoruz. Avrupalı ile birlikte yatırım yapmak isteyen bırakın orada iş yapmayı vize alamıyor. Yeşil pasaport bana hiçbir şey getirmiyor. Sadece giriş çıkış sağlıyor. Gümrük meselesini ve giriş problemini çözmemiz lazım” şeklinde konuştu. Bu noktada söz alan Kemal Şahin de, “Vize olayında ‘elemanımız yok’ diyorlar. Almanya’ya da gitmek isteyen çok. Bir devlet de bu kadar yoğun alım yapmak istemeyebilir” yorumu yaptı. DTİK Hannover Temsilcisi Hasan Kurtuluş geçen günlere Almanya’da yapılan NATO tatbikatına işaret ederek, “2 bin Mehmetçik geldi. Bizim bölgede 650’si vizesiz geldi. 100 yıllık tarihinde ilk kez vizesiz giriş yaptı. Almanya büyük bir değişime girdi. Bizim Almanya’ya ne kadar ihtiyacımız varsa onların da bize ihtiyacı var” dedi.
Entegrasyonda esas suçlu Alman politikasızlığı
DTİK Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, “Neden üniversitelerde çok az Türk var? Alman ana okullarına Türkler çocuklarını göndermiyorlar. Sonra çocuk Almanca bilmediği için dezavantajlılar için olan okullara gönderiliyor. Vize konusunda da benim bulunduğum eyalette yerel yönetimlerde Türkler var. ‘Vize verilmeyecek, çünkü Türkler Almanca öğrenmiyor’ diyorlar. Almanca bilmemek Türklere engel oluyor” eleştirisi yaptı. DTİK Bremen Temsilcisi Jacquleine Bakır Brader ise bu sözlere karşı çıktı ve şunları söyledi: “80’lerde öyleydi ama artık değil. Türkler artık öyle şeyler yaşamıyor. İkinci, üçüncü nesil var artık. Ben Urfa Siverekli Zazaca konuşan bir ailedenim. Almanya politikası, Türklere hiç destek olmadı. Türkler kendi aralarında kaldı. Bir suçlu varsa politikasızlıktır. Ben diyorum ki çocuklarınıza destek olun.”
Vize başvurusunda belge eksikliği yapan çok
Almanya Oberhausen şehri Belediye Meclis Üyesi ve partinin göçmenlerden sorumlu başkanı Sadettin Tüzün, vize sorununun kompleks bir mesele olduğunu söyledi. Tüzün, “Başbakan düzeyinde konuştuk. Başvuran sayısı çok ama her başvuruyu detaylı kontrol etmek zorundalar. Madalyanın iki yüzü var. Her başvuruda belgelerin hepsi doğru değil “ ifadelerini kullandı. ABD’nin yeni politikaları sonrası Almanya’nın kendi başının çaresine bakmak için çeşitli ticari anlaşmalar yaptığını vurgulayan Tüzün, “Sadece Hindistan değil, Afrika ve diğer ülkelere de açılımlar başladı. Türkiye’nin jeostratejik önemi ve konumu Avrupa Birliği için çok önemli. Fakat şimdi Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye-Almanya ilişkileri zor bir süreçten geçiyor. Almanya’nın en çok endişe ettiği konu göçmenler meselesi. Yeşil pasaportu maalesef kötü amaçlı kullananlar da var. Almanya’nın iş gücüne ihtiyacı var. Ama gelmek isteyenler ülkeye kendini adapte etmeli. Dil öğrenmeli” bilgilerini paylaştı.