Gümrük vergileri talebi vurdu: ABD'de otomobil satışları sert düştü

ABD’de otomobil satışları, Mayıs ayında yaklaşık beş yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin etkisiyle fiyatların artmasından endişelenen tüketiciler, alışverişlerini önceki iki ayda hızlandırmıştı. Bu durum Mayıs ayında talebin sert şekilde düşmesine neden oldu.

Wards Intelligence tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış yıllık hafif araç satış oranı Nisan ayında 17,25 milyon, Mart ayında ise 17,83 milyon adet olarak gerçekleşmişti. Ancak Mayıs ayında bu oran 15,65 milyona gerileyerek ciddi bir düşüş kaydetti.

Yaklaşık 1,6 milyonluk bu düşüş, Nisan 2020'de COVID-19 pandemisinin başlarında yaşanan gerilemeden bu yana en büyük aylık daralma olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, gümrük vergilerinin fiyatları yukarı çekmesinin, otomobil pazarında yılın geri kalanı için de talep daralmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.