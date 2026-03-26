Gümüş, 2026'nın ikinci yarısında en gözde yatırım aracı olabilir

Orta Doğu'da 4 haftadır devam eden savaş yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüşü de sarsarken, gümüş savaşın başından bu yana yüzde 37 değer kaybetti. 2 Mart'ta 97,30 dolara kadar çıkan gümüş 23 Mart'ta 61,21 dolarla dip seviyeyi gördü.

Ancak analistlere göre, fiyatlardaki keskin düşüşe karşılık gümüşe yönelik talep değişmedi.

Küresel imalat faaliyetleri geçici olarak kötüleşse ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik yatırımcının risk iştahını sarsa da 'olası ateşkes' değerli metallerde toparlanmayı tetikleyecek katalizör görevi görebilir. Bu noktada Körfez Savaşı'na işaret eden analistler, savaş sonrası imalat ve enerji altyapı harcamaları toparlandıkça gümüşün de altı ay içinde yüzde 20'den fazla yükseldiğini hatırlatıyor.

Gümüş yılın ikinci yarısında rekor kırabilir

ABD merkezli piyasa analiz şirketi Blue Line Futures'ın Baş Piyasa Stratejisti Phillip Streible, büyük spekülatörlerin net uzun pozisyonlarının agresif şekilde azaltıldığını ve net kısa pozisyona dönüştürüldüğünü belirtirken, bunun genellikle patlayıcı kısa pozisyon kapatma rallilerinden önce yaşandığında dikkat çekti.

Güneş paneli, elektrikli araç ve daha geniş enerji dönüşümünde arzın yetişmediği hızda bir gümüş tüketimi olduğunu belirten Streible, piyasalardaki baskı azaldığında uzun vadeli talebin yeniden kendini göstereceğini ifade etti. Teknik açıdan gümüş fiyatlarında 61 doların kritik eşik olduğunu ifade eden piyasa stratejisti bu seviyenin üzerinde tutunma ve 92 doların geri kazanılması halinde ise gümüşün yılın ikinci yarısında 123 doları görebileceğini belirtti.

Gümüşte beş yıldır devam eden yapısal arz açığı

Emtia piyasalarında yeni bir süper döngü beklentisi güç kazanırken gümüşte üst üste beş yıldır süren yapısal arz açığına dikkat çeken Streible, bu olası yükselişten yararlanmak isteyen yatırımcıların 100 ons gümüş vadeli işlem sözleşmeleri ile daha kısa vadeli pozisyonlanma ve 5 bin ons gümüş piyasasında uzun vadeli alım opsiyonunu değerlendirdiğini belirtiyor.

Streible'a göre 100 ons gümüş vadeli işlemleri, geleneksel ETF'ere kıyasla daha düşük teminat gereksinimi sayesinde sermaye verimliliği açısından dikkat çekiyor. Vadeli işlemlerde yatırımcıların pozisyonlarını sürdürmek için genellikle nominal değerin yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 10'u kadar teminat ayırması yeterli olurken, ETF yatırımlarında bu oran daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ancak Streible bu tür araçların kaldıraç ve fiyat oynaklığı gibi ek riskler içerdiğinin de altını çiziyor.