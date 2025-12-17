Gümüşte rekor üstüne rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi!

Fed'in faiz indirimi, zayıf istihdam verileri ve dolardaki değer kaybı gümüşü yeni rekora taşıdı. Yılbaşından bu yana gümüşün ons fiyatında getiri yüzde 114,1'in üzerine çıkarken, haftaya güçlü başlayan gümüş tarihinde ilk kez ons başına 66 doları aştı.

Geçen hafta 64,66 doları test eden spot gümüş, sadece birkaç gün içinde yüzde 4 artışla 66,2 dolara yükseldi.

Analistler, düşük faiz oranları ve zayıflayan dolar endeksinin gümüşteki ivmeyi desteklediğini belirtirken güçlü endüstriyel talep ve ABD'nin gümüşü kritik mineral listesine eklemesinin de rallide etkili olduğunu vurguluyor. Öte yandan gümüşte kısa pozisyon sıkışması uyarısında bulunan analistler, ABD'nin hamlesine rağmen arz tarafında beklenen tepkinin gerçekleşmediğini belirtiyor.

Keskin düşüş riski

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain rallinin yatırımcı ilgisinden kaynaklandığını belirterek, yatırımcı duyarlılığında bir değişiklik olursa önümüzdeki 12 ay içinde gümüş fiyatının ons başına 40-45 dolara kadar keskin düşüş yaşayabileceğini öngördü.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank ise kasım ayındaki notunda gümüşün 2026'da ortalama 55,1 dolara çıkmasını beklediğini ve güçlü artış eğiliminin sürdüğünü kaydetmişti.