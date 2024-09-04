Güney Afrika madencilik sektöründe yüzde 0,8 küçülme kaydetti
Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde ülke ekonomisi 2024'ün nisan-haziran döneminde yüzde 0,4 oranında büyüdü. Ülkenin madencilik sektöründe yüzde 0,8, tarım sektöründe ise yüzde 2,1 küçülme gözlendi.
AA
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Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde enerji, imalat, finans ve inşaat sektörlerinde büyüme görüldü. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralma kaydeden Güney Afrika ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü.
Zengin altın, elmas, platin, demir ve kömür yataklarına sahip ülkenin madencilik sektöründe yüzde 0,8, tarım sektöründe ise yüzde 2,1 küçülme gözlendi.