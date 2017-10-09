Güneydoğu'nun ihracatında başı tekstil çekiyor

09 Ekim 2017

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, yıllardır ağırlıklı olarak ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak ile Suriye bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, söz konusu ülkelerde yaşanan iç karışıklığa rağmen ihracattaki büyümesine devam ediyor.

Söz konusu ülkelerde yaşanan daralma ve sıkıntının, alternatif pazarlara yönelerek üstesinden gelmeye çalışan bölge ihracatçısı, yılın ocak-eylül döneminde 5 milyar 880 milyon 132 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek, söz konusu dönemi geçen yıl 5 milyar 701 milyon 548 bin dolarla kapatmıştı. Geçen yıla göre yüzde 3,1 ihracat artışı sağlayan Güneydoğulu iş adamları, ülke ekonomisine de 178 milyon 584 bin dolar daha fazla girdi sağlamış oldu.

İhracatın vazgeçilmezi tekstil

Bölge ihracatçısının yurt dışına gönderdiği ürünler incelendiğinde en çok ihraç ettiği ürünler arasında 1 milyar 947 milyon 635 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri yer aldı. İhracatçılar, bu alanda geçen yıl 1 milyar 947 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Tekstil ve ham madde ürünlerini ise 1 milyar 500 milyon dolarla hububat ve bakliyat, 1 milyar 26 milyon 877 bin dolarla halı ihracatı takip etti.

Pazarın favorisi Irak

Güneydoğulu ihracatçılar, 2017 yılında 180'den fazla ülkeye Türk ürünlerini göndermeye devam etti.

Bu pazarlardan en önemlisi ise Irak oldu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 963 milyon dolarla, bölge ihracatının yüzde 34,4'ünün gerçekleştirildiği Irak'a, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Irak'ın bölge ihracatındaki payı da yüzde 34,7'ye yükseldi. Irak'ı 354 milyon dolarla ABD, 332 milyon dolarla Suriye izledi.

Kaynak: AA