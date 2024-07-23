Günlük elektrik tüketimi 1 milyon 176 bin 451 megavatsaate ulaştı

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.