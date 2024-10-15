Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (15 Ekim 2024)

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 210 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 1926 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.