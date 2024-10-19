Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (19 Ekim 2024)

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 50 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 780 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 897 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 134 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, dün 15 bin 637 megavatsaat elektrik ihracatı, 1955 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.