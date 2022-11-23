Günümüzde veri, yeni petrol

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “Yönetim Kurulumuzun (2022-2026) Yeni Dönem Çalışma Programının Değerlendirilmesi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Didem Demirkent ve İSO Meclis Üyesi Adnan Dalgakıran’ın da konuştuğu toplantıya, Meclis’in yeni üyeleri geniş katılımla ilgi gösterdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulunun 4 yıllık yol haritasını oluşturan Çalışma Programı’nda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmelere seyirci kalmak, sadece şikâyetçi olmak yerine, proaktif davranarak sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya önem vereceklerine dikkat çekti.

Bahçıvan “Önümüzdeki gerçek, çok açık ve çok net: Geleceğin dünyasında varoluşumuz, bu çağın ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır. Bunu yaparken, yarının ihtiyaçlarını, bugünün telaşı içinde, dünün yöntemleriyle çözemeyeceğimizi de dikkatlerden kaçırmamalıyız” diye konuştu. Günümüzde verinin adeta yeni petrol olarak tanımlandığını da vurgulayan Bahçıvan, “Veriye hâkim olmayan, bu konuda geride kalan ülkeler rekabet yarışında da geriye düşmeye aday ülkeler arasında yer alıyor. İSO olarak, verinin öneminden hareketle, geçtiğimiz dönem bir ilki gerçekleştirdik ve Odamızda başta kapasite raporları olmak üzere tüm iş süreçlerinden elde ettiğimiz verileri tek bir bilgi bankasında topladık. Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleştirmeyi, bu çalışmamızı başta üyelerimiz olmak üzere ilgili tüm tarafların erişebileceği bir Açık Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdiği dönüşüme daha fazla vakit kaybetmeden odaklanmalıyız. Bu koşullarda sanayimizin AR-GE ve inovasyon yetkinliklerinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi daha da önemli hale geliyor. Bu amaçla, Türkiye’deki AR-GE merkezlerinin uluslararası iş birliklerine imza atmaları ve yurt dışındaki AR-GE merkezleri ile ortak çalışmalar yapmaları için çaba göstereceğiz. Bu anlayış eşliğinde yerli çip üretimi yeni dönem en önemli hedeflerimizden biri olacak. Pandemi döneminde başlayan ve başta otomotiv, makine ve elektronik sektörleri olmak üzere tüm sektörleri derinden etkileyen çip krizi sırasında çok değerli uzmanların katkıları ile Türkiye’de bu endüstrinin kurulumunun değerlendirildiği bir çalışma yapmış ve sonunda bir rapor hazırlamıştık. Bu çalışma bize ülkemizde çip endüstrisinin kurulumu için gerekli bilgi ve deneyimin mevcut olduğunu gösterdi. Bu çalışmamızı daha ileri aşamalara taşıyarak, ülkemizde çip yatırımın gerçekleşmesine çalışacağız” dedi.

Didem Demirkent: Sanayicinin sesi olmaya devam edeceğiz

Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Didem Demirkent konuşmasına İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve yeni yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladı. Demirkent, yeni dönemde Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu ile daha fazla çalışacaklarının sözünü verdi.

Dünya Gazetesi’nin iş dünyasının ve sanayicinin sesi olduğunun altını çizen Demirkent, “Biz medyacıyız. Özellikle siz değerli sanayicilerimize ve insanlara doğru haberi ulaştırma sorumluluğumuz var. Son günlerde en güvendiğimiz gazeteci arkadaşlarımız yalan haber yapabiliyor ve hatta destek görebiliyor. Bu duruma nasıl geldiğimizi anlamış değilim. Bir basın sanayicisi olarak, ‘temiz toplum ve temiz medya’ üzerine çalışmaya ant içtim. Bunun için ise güvendiğimiz insanlarla çalışacağım” dedi.

Demirkent, son dönemde şirketlerin beyaz yakalı veya mavi yakalı tecrübeli kişileri bulamadığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “İş gücünün şirketler arası çok hızlı yer değiştirebildiği bir dönemdeyiz. Kalifiye eleman bulmak, zor iken EYT ile birlikte bu durumun daha da sıkıntılı bir hal alacağını şimdiden görebiliyoruz.EYT ile birlikte 42-43 yaşında mesleğinde uzmanlaşmış birçok çalışanımızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağız. Diğer taraftan tecrübe, bilgi birikimi, iş ahlakı, iş etiği de bugünün en önemli ve değerli konuları arasında. Ayrıca, kıdem tazminatı tarafı da şirketlere yük getirecek. EYT’li kişilerle çalışacak şirketlere prim teşviki verilmeli. Yoksa bu yükün altından şirketler kalkamaz. Yeni eleman ise ayrı sorunlar getirebiliyor. Yeterince uzmanlaşmamış elemanlar, daha fazla para veren firmaları tercih edecekler.”

Adnan Dalgakıran: 3 dönemdir aynı programı önümüze getiriyorlar

İstanbul Sanayisi Odası Meclis Üyesi Adnan Dalgakıran, İSO Yönetim Kurulu’na yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. Yeni Dönem Çalışma Programı’nı beğenmediklerini belirten Dalgakıran, “3 dönemdir aynı programı copy paste (kopya yapıştır) yaparak önümüze getiriyorlar. Çalışma kitabının yarısı Başkanın fotoları ile dolu. Başkan, yönetim kurulu üyeleri ile daha fazla çalışması gerekiyor” dedi.