Güven endeksi temmuzda üç sektörde de düştü

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Talep beklentisi azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 118,1 iken temmuzda 117,3'e geriledi. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 artarken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 114,7'ye geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda 117,7 iken bu ay 114,7'ye geriledi. Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 yükselirken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,9 iken bu ay 88,1'e düştü. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,3 azalış gerçekleşti.