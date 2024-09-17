H. Ruhi Koçak: ‘Mersin-Tarsus Turizm Gelişim Bölgesi’ hızla hayata geçmeli

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Tarihi ve coğrafyası ile çeşitli kültürlerin kaynaşma noktası olan Tarsus’un, tarım, turizm ve lojistik sektörlerine yönelik yatırımlarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkıları artarak devam ediyor. 530 hektar alan üzerinde kurulan Tarsus OSB’de sanayi parseli arsa ön tahsisi yüzde 95 oranında tamamlandı. Faaliyete geçen firmaların yanı sıra tahsisi yapılan diğer firmaların da 2025 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Mevcut alana ek olarak yaklaşık 320 hektar alan için de çalışmalar devam ediyor. Tarsus’un tarım, sanayi ve lojistik gelişmelerin yanı sıra turizm ve gastronomi alanında da ilerleme kaydetmesi gerektiğine dikkat çeken Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, uzun yıllardır tahsisi yapılmış olan 12 bin yatak kapasiteli Mersin Tarsus Turizm Gelişim Bölgesi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Çukurova Havalimanı’na alternatif isim: TAM

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Tarsus ve bölgeye yeni bir stratejik değer ve önem kazandırdığını ifade eden Başkan Koçak, ‘’Havalimanımızın marka değerimize güç katacağına inancımız tam. Bölgemize, şehrimize yakışan güzel bir havalimanı oldu. Gönül isterdi ki ismini de şehrimizden, bulunduğu coğrafyadan alsaydı. Aslında mevcut örnekleri de var. Dolayısıyla gönlümüzden geçen yeni havalimanımızın adının Tarsus-Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak düzenlenmesi yönünde. Hatta Tarsus-Adana-Mersin (TAM) konulabilirdi. Bu konudaki isteğimiz halen devam ediyor’’ dedi.

Akdeniz’in, Güneydoğunun ve İç Anadolu’nun yurt dışına açılan kapısının Çukurova Uluslararası Havalimanı olduğunu söyleyen Koçak, hızlı trenin de bir an evvel devreye girmesiyle yolcuların zamandan tasarruf ederek havalimanına gelip direkt yurt dışı uçuşlarını yapabileceklerini kaydetti. Koçak, “10 Ağustos’ta hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, yolcu taşımacılığının yanı sıra bölgenin ihracatının artmasında da lokomotif görev üstlenecek. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahip havalimanına, 3 bin 500 metre uzunluğu ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanımızda uçuşlar başladı. Haftada 1 gün Londra ve Amsterdam’a, Almanya’nın 5 şehrine ve Rusya’ya da haftada 5 gün uçuşlar gerçekleşiyor. İleride uçuş sayılarında da artış yaşanacaktır” diye konuştu.

“Proje 20 yıldır bekletiliyor”

Tarsus’un turizm ve gastronomide de ön plana çıkmasına yönelik çalışmalar yapılmasına vurgu yapan Koçak, “12 bin yataklı Mersin Tarsus Turizm Gelişim Bölgesi ve Kar Boğazı Kayak Merkezi’nin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Tarsus’un turizm alanları 20 yıldır tahsisi yapıldığı halde beklemekte. Şu anda iki firma ÇED raporunu aldı. Yatırımcıların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Bölgenin çehresini değiştirecek projenin sağlık, golf, sergi ve konferans turizmi ağırlıklı olması planlandı. Turizm bölgesinin sahil uzunluğu yaklaşık 9 kilometredir. Adanalıoğlu’nu da dahil edersek 14 kilometreye ulaşıyor” ifadesini kullandı.

Tarsus’un turizmde gelişmesine yönelik ayrıca sokak iyileştirmelerinin, gezi güzergâhlarının elden geçirilmesi ve yaya yollarının artırılması gerektiğini de belirten Koçak, “Kentimizde faaliyette olan mevcut işletmelerimizin turizm belgesi veya turizme uygunluk belgesi almaları önemli. Yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Geçen yıl Meslek Edindirme Merkezi’nde iş bulamayan vasıfsız personellere eğitimler vererek meslek edinmelerine katkıda bulunduk. Ayrıca, Kariyer Merkezi’yle de iş arayanlarla işverenleri buluşturmayı planlıyoruz” dedi. Tarsus Belediyesi ile beraber Tarsus Gastronomi Merkezi’ni kurduklarını söyleyen Başkan Koçak, gastronomi merkezindeki atölyelerde eğitimlerin verileceği, bir yandan yemeklerin yapılıp satıldığı Good Food gibi bir merkez yapmak istediklerini söyledi. Koçak, “Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tarsus’un 9 coğrafi işaret almış ürünü var. Ayrıca bu ürünlerde Merkezde satılıp ikramları yapılacak” dedi.

“Havalimanı içerisinde serbest bölge kurulmalı”

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, başlangıçta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın içerisinde serbest bölgenin kurulmasının hedeflendiğini ancak projenin gerçekleşmediğini söyledi. Bu projenin uygun bir zaman içerisinde faaliyete alınmasını beklediklerini kaydeden Ruhi Koçak, “Havalimanı içerisine serbest bölgenin kurulması halinde katma değeri yüksek üretilen ürünlerin anında kargoya nakli sağlanacaktır. Ana projede kurulması planlanan serbest bölgenin 8 bin dönüm alanı kapsayan havalimanının yaklaşık 500-1000 dönümünü kapsamaktaydı. Katma değeri yüksek ürünleri serbest bölgede üretip havayoluyla kargosunu yapmamız önemli bir gelişme olur” açıklamalarında bulundu.