HAK-İŞ: Milletimiz ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara gelmedi

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre Arslan, Özçelik-İş Sendikasının Ankara'da yapımına başlanan misafirhane temel atma töreninde konuştu.

Türkiye'de seçimlerin her zaman dünyaya örnek olabilecek derecede demokratik yollarla gerçekleştirildiğini, dün bunun bir kez daha tekrarlandığını belirten Arslan, 50 milyonun üzerindeki seçmenin sandığa giderek, kendilerini 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanını seçtiklerini aktardı.

Milli iradenin demokratik yollarla barışçıl bir şekilde tecelli etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Mahmut Arslan, "Kazananından, kaybedenine seçime katılan siyasi parti ve adayların Türkiye'nin kazandığını ifade etmesi bizi ayrıca heyecanlandırmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir seçim zaferine imza attığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Milletimiz bir kez daha küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış, istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmış, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiştir."

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de temeli atılan misafirhanenin, 7 katlı ve 84 yataklı olduğunu bildirdi.