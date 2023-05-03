Hak-İş: Seçim öncesi mutlaka toplu sözleşmeyi imzalayacağız

Yozgat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Arslan, yüksek enflasyonun getirdiği ağır bir hayat pahalılığının olduğuna dikkati çekerek, hem devletin hem belediyelerin ellerinden gelen bütün imkanları seferber edip, ücretleri enflasyon üzerinde artırdıklarını söyledi.

Arslan, yakın zamanda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağını belirterek, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için ilk andan itibaren yola çıkarken söylediği 'biz emekçileri, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlayışını 20 yıldır görüyoruz." diye konuştu.

700 personel adına sözleşme yapıyoruz

Konfederasyon olarak 14 Mayıs seçimlerini değerlendirirken bazı kriterlerinin olduğunu anlatan Arslan, "Eğer biz 2017 yılında taşeron sistemini çöpe atmasaydık bugün Yozgat Belediyesinde 50 arkadaşımızla sözleşme yapacaktık. Bugün 700 personel adına sözleşme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.