Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Haziran Ayı sonuçları açıklandı

Koç Üniversitesi tarafından KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketiyle ölçülen Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi Haziran Ayı (TEBA) Sonuçları yayınlandı.

Buna göre; Haziran 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 oldu. Hanehalkının Mayıs ayındaki enflasyon beklentisi de yüzde 113’tü.

Hanehalkının yıl sonu enflasyon beklentisi ise Mayıs ayına göre 1 puan artarak yüzde 93 olarak belirlendi.

Bu ay ilk kez sonuçları açıklanan Haziran 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 97 oldu.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, anket sonuçlarına ilişkin X (Twitter) değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi Haziran ayı sonuçları yıllık ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin geçen aya göre değişmediğini gösteriyor.

* Bu ay ilk defa sonuçlarını paylaşmaya başladığımız 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri önemli bir yapışkanlığa işaret ediyor.