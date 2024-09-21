Hasan Arat, divan kurulu toplantısını değerlendirdi: En büyük sıkıntı 40 milyon Euro'luk faiz

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki toplantıda dilek ve temenniler kısmının ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ın en önemli sıkıntılarından biri faizlerdir. 40 milyon Euro civarında faiz ödüyoruz. Futbol takımının bütçesi 45 milyon Euro. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ın malına mülküne dokunmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu faiz kıskacından kurtulmak için bir yol bulacağız. Bize gelen paranın yarısı anında gidiyor" diye konuştu.

Türkiye Kupası psikolojimizi düzeltti

Türkiye Kupası'nı kazanmanın Beşiktaş'ın psikolojisini düzelttiğini söyleyen Arat, "Türkiye Kupası, Beşiktaş'ın haletiruhiyesini değiştirmiştir. Avrupa'da çok iyi rakiplerimiz var. Çok iyi bir gelir elde edeceğiz. Lugano'yu elememiz güzel bir gelir kaynağı oldu. Değişik bir maç trafiği olacak. Hocamız bu konuda çok tecrübeli, kendisine güveniyoruz. Beşiktaş insani olarak çok iyi bir takım kurdu. Hocamız ve talebeleri çok iyi anlaşıyorlar. Bizim yönetim olarak müdahale etmek gibi bir alışkanlığımız yok. Hocanın talebi dışında kimseyi almadık" dedi.

Vatanımızda maç izlemeye gidemiyoruz!

Trabzonspor deplasmanına taraftar alınmamasını eleştiren Arat, "İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon'a taraftar gitmesi için çok uğraştı. Valiliğin aldığı karardı, hiç şık olmadı. Trabzon başkanı çok iyi niyetli davrandı. Trabzon bizim güzel ilişkilerimizin olduğu bir camiadır. Kendi vatanımızda maç izlemeye gidemiyoruz. Benim seyircim Trabzon'a niye gitmesin? Bunları bırakmak lazım. Böyle olunca daha fazla kamplaşma oluyor" ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmalardan sonra kendisine tehdit mesajları geldiğini söyleyen Başkan Arat, "Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak kimseye pabuç bırakmam. Beşiktaş için buradayız. Burada olduğumuz sürede de kimseyi dinlemeyiz" dedi ve siyah-beyazlı kulübün başkanı, KİPTAŞ'la bir iş birliği anlaşması yapılacağını, teknik müşavirlik ve kontrol hizmeti alınacağını söyledi.