Hazine, 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Temmuz 2025 valörlü ve 17 Temmuz 2030 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, sabit getirili toplam 23,8 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.
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Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, 23 milyar 773 milyon 430 bin lira tutarında 23 Temmuz 2025 valörlü, 17 Temmuz 2030 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.